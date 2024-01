Nuovo allenatore, tre ipotesi per il Napoli: De Laurentiis ha un sogno

Giorni e ore decisive per il calciomercato del Napoli, che inizia a valutare già anche i profili per la prossima stagione.

Non solo Hamed Junior Traorè, che ha da poco superato le visite mediche a Villa Stuart, a breve potrebbe essere ufficializzato anche un altro innesto, si tratta di Cyril Ngonge, stella dell’Hellas Verona che dovrebbe accasarsi al Napoli per circa 18 milioni.

Insomma, dopo l’arrivo del solo Mazzocchi, che per un paio di settimane era stato l’unico rinforzo a disposizione di Walter Mazzarri, la rosa dei campioni d’Italia dovrebbe finalmente iniziare a rimpolparsi, in attesa di un centrocampista e di un difensore centrale, ad oggi, le altre due probabili operazioni che il d.s Mauro Meluso dovrebbe chiudere in entrata.

Calciomercato Napoli, tra presente e futuro: sogno ADL

Tempo di una minirivoluzione in casa azzurra quindi, un ricambio generazionale che con ogni probabilità proseguirà in estate, andando anche più a fondo, modificandone proprio le fondamenta. Al termine dell’attuale campionato, infatti, sarà tempo di una scelta importante, decisiva, quella dell’allenatore, un all – in, che a differenza di qualche mese fa, quando si optò per Rudi Garcia, non dovrà essere trattato con leggerezza.

Sono tanti i nomi sul tavolo di Aurelio De Laurentiis, che sarebbe in fase di valutazioni di vari profili che ben stanno facendo esprimere i propri team. Secondo Radio Kiss Kiss, i tecnici in rampa di lancio nello specifico sarebbero 3: Farioli, Di Francesco e Palladino.

Tre allenatori giovani, che con la loro idea di calcio si sono contraddistinti in questo campionato. Di Francesco dopo un paio d’anni bui è ritornato alla ribalta con il suo Frosinone, a cui ad oggi sta garantendo una salvezza tranquilla, mentre Palladino, già dallo scorso anno aveva impressionato per la capacità di fare calcio del suo Monza, tra le poche a riuscire a far punti contro l’armata di Luciano Spalletti.

Ultimo, non per importanza. il tecnico del Nizza Farioli, con i francesi, l’allenatore italiano occupa attualmente la seconda posizione a 35 punti, 8 in meno del PSG, saldo al primo posto, ma oggettivamente per investimenti e disponibilità economica difficilmente contrastabile. Nello specifico, almeno secondo le indiscrezioni rilasciate da più portali negli ultimi mesi, il profilo di Farioli potrebbe essere quello in grado di stuzzicare maggiormente la mente di De Laurentiis.

Staremo a vedere, ciò che appare certo, ad oggi, è la non conferma di Walter Mazzarri, che anche in caso di quarto posto, dovrebbe lasciare nuovamente Napoli.