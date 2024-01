Calciomercato Napoli, niente affondo per il pupillo di Mazzarri: svelato il retroscena

Spunta una particolare richiesta di mercato da parte di Walter Mazzarri ad Aurelio De Laurentiis. La reazione della SSC Napoli.

Continuano i preparativi del Napoli in vista della sfida in Supercoppa contro la Fiorentina, in programma alle ore 20 di giovedì 18 gennaio. Un incontro, questo, che promette di mettere in palio una grossa fetta di stagione per gli azzurri, tornati alla vittoria in campionato e ora desiderosi di mantenere alto il proprio morale. Il tutto, in attesa dei fantomatici rinforzi di mercato promessi dal presidente Aurelio De Laurentiis, che dopo l’arrivo di Mazzocchi è riuscito a chiudere anche il colpo Traoré. Gli innesti partenopei, però, potrebbero non essere ancora finiti, con il quotidiano odierno che riporta inoltre di una particolare richiesta ad opera di Walter Mazzarri nei confronti di ADL.

Mercato Napoli, Mazzarri vuole Buongiorno

Il ruolo del difensore centrale appare essere come uno dei più delicati da amministrare in casa Napoli, con Mazzarri che ha esplicitamente chiesto a De Laurentiis il colpo Buongiorno. Gli azzurri stanno infatti deficitando molto nella propria retroguardia, che tra infortuni, prestazioni scadenti e voci di mercato in uscita promette di indebolirsi ancora di più. Ecco dunque il motivo dei tanti nomi affiancati ai partenopei nell’ultimo periodo, partendo dall’ormai sfumato Dragusin fino a culminare proprio con l’attuale capitano del Torino.

Un interesse, quello per Buongiorno, condiviso quindi con parecchi club di Serie A, ma che secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport sarebbe puramente frutto di una richiesta esplicita di Mazzarri al presidente. Non a caso, fu proprio il tecnico toscano a far esordire il classe ’99 nella stagione 17/18, con l’attuale capitano del Torino divenuto quindi un pupillo per eccellenza del tecnico azzurro. Tale richiesta rappresenta infatti l’attestato di stima finale, con De Laurentiis che ha dunque preso in considerazione tale nome.

Buongiorno-Napoli, colpo difficile fra Cairo e concorrenza

Nonostante ciò, restano basse le possibilità di vedere Alessandro Buongiorno in maglia Napoli già a partire da gennaio 2024. Questo, sia a causa del Milan, ampiamente in vantaggio nell’eventuale trattativa, che a causa delle volontà di Cairo. Il presidente granata non avrebbe infatti nessuna intenzione di privare il Torino del proprio capitano già in questa sessione invernale, come dimostrato anche dal rifiuto dell’offerta presentato dall’Atalanta. A gennaio, Buongiorno si muoverebbe soltanto in caso di proposta pari o superiore ai 35 milioni, destinata a crescere nei prossimi mesi. Dovesse il centrale portare a referto un Europeo da protagonista, infatti, tali cifre lieviterebbero notevolmente.

Situazione, questa, che ha spinto dunque De Laurentiis ad accantonare momentaneamente il pupillo di Mazzarri, virando invece su altri nomi di mercato già noti in passato.