Nuovo acquisto Napoli, ultim’ora: “Telefonata di De Laurentiis, chiesti 16 milioni”

Importanti novità di calciomercato sul Napoli, si muove direttamente De Laurentiis per provare a chiudere il nuovo acquisto.

Il Napoli è diviso tra campo e mercato. Mentre la squadra, agli ordini di Walter Mazzarri, è in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana, la società è altamente concentrata sulle dinamiche di calciomercato.

È innegabile che ai partenopei servano rinforzi immediati per provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La rosa è già forte, ma alcuni elementi non stanno rendendo quando sperato. È il caso di Lindstrom, vero e proprio oggetto misterioso della campagna acquisti estiva dei partenopei. Pagato oltre 25 milioni di euro pochi mesi fa dall’Eintracht Francoforte e finito – guardando le scelte delle ultime settimane – anche dietro Zerbin nelle gerarchie di Mazzarri. Ecco perché anche in attacco potrebbe arrivare qualche rinforzo.

Mercato Napoli, De Laurentiis chiede Ngonge al Verona

Il nome sul quale si sta concentrando l’attenzione del Napoli è quello di Ciryl Ngonge, attaccante belga del Verona che sta facendo benissimo in questa stagione. Stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ci sarebbero importanti novità sulla trattativa con il Verona per il duttile attaccante.

A muoversi in prima persona – racconta Pedullà – sarebbe stato addirittura Aurelio De Laurentiis che avrebbe chiamato la dirigenza scaligera per provare a chiedere informazioni sull’acquisto di Ngonge. Fino a poche settimane fa il Verona valutava il calciatore circa 12 milioni di euro più bonus, ma in seguito alle recenti prestazioni positive il prezzo è lievitato a circa 15-16 milioni di euro più bonus. Il Napoli ha registrato l’informazione e ora si capirà cosa intenderà fare. Su Ngonge resta forte l’interesse anche della Fiorentina.