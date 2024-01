Pazza voce di calciomercato, può lasciare il Napoli già a gennaio

Clamorosa indiscrezione di mercato: il Napoli non è convinto, pronta la cessione in prestito del calciatore.

Alla luce dei risultati ottenuti finora, la società partenopea sta iniziando a guardarsi intorno dopo la deludente prima parte di campionato che ha visto i campioni d’Italia sprofondare sul lato sinistro della classifica e rimanere molto distanti dal vertice del campionato, posto custodito dall’Inter di Simone Inzaghi.

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, sta svolgendo alcune valutazioni insieme alla dirigenza azzurra per pianificare il futuro di alcuni calciatori che non hanno convinto affatto. Le prestazioni dei singoli giocatori hanno avuto il loro peso sulla gestione sbagliata di Rudi Garcia e su quella da rivedere di Walter Mazzarri: su tutti delle alternative a disposizione.

Nonostante un buon inizio, Giacomo Raspadori, non è riuscito a dare continuità alle proprie prestazioni così come il Cholito Simeone che avrebbe chiesto la cessione già entro l’attuale sessione di mercato. Zerbin non è riuscito a fare il salto di qualità e non sta convincendo neanche i tifosi, scettici di una sua permanenza a Napoli. Intanto la società vuole operare sul mercato e soltanto liberando uno slot, si potrebbe rinforzare anche il reparto offensivo: Lindstrom potrebbe essere l’indiziato numero uno.

Ultime notizie Napoli, Lindstrom può essere ceduto in prestito

Nell’ultima finestra di mercato estiva la dirigenza azzurra ha preso la decisione di investire parte del budget a disposizione per una giovane promessa, già in via di affermazione in Germania con il suo Eintracht Francoforte: Jesper Lindstrom. Il trequartista danese, nella stagione 2022/23, agli ottavi di Champions League era considerato uno dei pericoli principali per la retroguardia azzurra e la sua esperienza internazionale, tra cui la vittoria dell’Europa League nel 2022, secondo i progetti estivi, avrebbe dato quel tocco di internazionalità che mancava alla squadra.

Un’operazione costata ben 28 milioni di euro che, con la cessione di Lozano al PSV, aveva quasi convinto i tifosi a porre fiducia nei confronti del numero 29 partenopeo. Una fiducia che, purtroppo, non è stata ricambiata: 14 presenze stagionali e tanta delusione. Una stagione tutta da dimenticare che sta inducendo Meluso, secondo quanto riportato da Ciro Venerato su Rai Sport, a mandarlo via in prestito per recuperarlo soprattutto sul piano psicologico oltre che su quello fisico.

Una scelta che giustificherebbe l’interesse per Cyril Ngonge dell’Hellas Verona, il cui cartellino varia tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una trattativa non proibitiva che, in caso di cessione in prestito di Lindstrom, potrebbe essere preso in considerazione dai partenopei.