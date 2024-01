Colpo Napoli, arriva la conferma: “È vero, stiamo provando ad acquistarlo”

Rinforzo, a sorpresa, in vista per il Napoli: può rivoluzionare il pacchetto dei centrocampisti a disposizione di Walter Mazzarri.

Il mercato dei partenopei è nel pieno ed i tifosi sono pronti ad accogliere nuovi beniamini chiamati a sovvertire l’esito di una stagione che sembra ormai aver preso una piega molto negativa. I reparti principalmente da ritoccare sono il centrocampo a causa delle indisponibilità di Anguissa per Coppa d’Africa e Demme per infortunio oltre che per Zielinski sempre più lontano da Napoli per mezzo della sua situazione contrattuale e la difesa colpita dagli infortuni di Amir Rrahmani ad inizio stagione, di Olivera e Mario Rui, in seguito e consecutivamente, fino a quello alla spalla di Natan, durante la deludente sconfitta di Roma contro la squadra di Josè Mourinho.

Una stagione che vede protagonista un Napoli irriconoscibile, stanco e senza alcun idea di gioco: le sconfitte imbarazzanti contro Empoli e Frosinone sembrano essere gli emblemi dell’annata negativa azzurra. Alla luce di ciò, il ds Meluso sarebbe disposto a cogliere opportunità di mercato, anche in altri ruoli, per garantire una rosa con più qualità a Walter Mazzarri.

Spunta una nuova idea di mercato, Milan beffato

Nelle ultime ore si sono rincorse alcune voci che hanno preso in considerazione il mercato del Milan, orfano di Krunic e pronto ad investire su profili interessanti. Tra questi c’è quello di Matija Popovic, centrocampista o attaccante serbo classe 2006. La trattativa che lo avrebbe portato a Milanello è sfumata ed il calciatore, così, potrebbe accasarsi sotto l’ombra del Vesuvio.

Attualmente svincolato, dopo la scadenza del contratto con il Partizan, ha ricevuto un interesse forte di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone che, in diretta a Sky, ha affermato che potrebbe acquistarlo in sinergia con il Napoli. Un’operazione da cui potrebbe giovarne la società di Aurelio De Laurentiis soltanto in futuro con l’obiettivo di lasciarlo crescere in un ambiente come quello ciociaro che promuove l’inserimento di calciatori giovani ed in rampa di lancio, rimanendo, così, coerente con la linea che la società gialloblù ha seguito quest’estate e che ha portato i frutti sperati.

Il gioiellino serbo è sotto i riflettori delle big d’Europa: Porto e Bayern Monaco su tutte che vorrebbero approfittare della situazione contrattuale dell’intricante trequartista. Nella scorsa stagione, con la maglia del Partizan Under 17, ha deliziato le sue 24 presenze con 20 gol e 5 assist: numeri da capogiro per un ragazzo della sua età.