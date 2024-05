Jonathan David si allontana, il Napoli ha scelto un altro attaccante per il post Osimhen

Il Napoli comincia a lavorare per l’acquisto del prossimo attaccante che dovrà sostituire Osimhen, c’è un nome in cima alla lista dei preferiti.

Con il campionato che sta per andare in soffitta, iniziano a farsi più insistenti le voci di calciomercato. Il Napoli sarà sicuramente protagonista della sessione estiva di trasferimenti, dopo che la stagione prossima alla conclusione ha decretato la totale disfatta degli ormai ex campioni d’Italia. Nessuna gioia e tante delusioni. Motivo per il quale il presidente Aurelio De Laurentiis intende rivoluzionare dirigenza, staff tecnico e parco giocatori.

Mercato Napoli, David e Gimenez ormai lotani, il Napoli punta tutto su Dovbyk per il post Osimhen

Per quanto riguarda i calciatori, tutto ruoterà attorno all’operazione Osimhen. Non è un mistero che l’attaccante nigeriano figuri nella lista dei partenti. Nel suo contratto c’è una clausola da 130 milioni di euro che De Laurentiis intende incassare interamente. Una volta portata a casa la cospicua somma, si potrà dare il via al vero mercato azzurro, oltre che alla reale sostituzione del centravanti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela il nome dell’attaccante in cima alla lista dei desideri del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Adesso vorrebbe il meglio che c’è: senza Champions, Jonathan David e Santiago Gimenez sono finiti nel gruppo degli inarrivabili, così le attenzioni sono tutte per Dovbyk, capocannoniere della Liga, che può lasciare il Girona pagando la clausola da 40 milioni. Cifra abbordabile, specie in relazione a quanto il Napoli incasserà dall’addio di Osimhen. Serve, però, il placet del centravanti ucraino ed è su questo che dovrà cominciare a lavorare il nuovo d.s. appena comincerà il suo incarico”.

Dunque il calciatore più vicino a raccogliere la pesante eredità di Victor Osimhen è Artem Dovbyk, centravanti ucraino classe ’97 letteralmente esploso in questa stagione al Girona. Basti pensare che in Liga ha realizzato ben 21 reti, mettendo al servizio dei compagni anche 7 assist. Dovbyk è stato senz’altro uno delle rivelazioni di questa intera stagione calcistica e il suo nome è finito sui taccuini dei club di mezza Europa. Per assicurarselo, i partenopei dovranno sborsare 40 milioni di euro, ovvero l’importo della clausola rescissoria fissata dal Girona. Chiaro che l’acquisto sia strettamente legato alla cessione di Osimhen.

Con le coppe europee ormai lontane, l’affondo per altri attaccanti a lungo seguiti, come Jonathan David e Santiago Gimenez, è diventato ormai troppo complicato. Ecco perché De Laurentiis si sta muovendo su piste alternative, ma altrettanto valide.