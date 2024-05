Ultim’ora Napoli, clamorosa mossa di De Laurentiis: riguarda De Zerbi!

Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore, il presidente Aurelio De Laurentiis sta sondando varie piste e spunta una notizia riguardante Roberto De Zerbi.

Ultima giornata di campionato per la Serie A, con quasi tutti i verdetti ormai emessi. Resta da capire quale sarà la terza formazione a retrocedere in Serie B e infine capire quale sarà la squadra italiana a qualificarsi alla prossima edizione della Conference League, con proprio il Napoli che culla ancora flebili speranze.

Intanto la società inizia a lavorare al futuro, consapevole che il primo passo dal quale ripartire sarà la nomina di un nuovo allenatore, dopo che in questa stagione si sono alternati i vari Garcia, Mazzarri e Calzona con risultati a dir poco scadenti. A tal proposito arrivano importanti aggiornamenti.

Prossimo allenatore Napoli, contatti tra De Laurentiis e De Zerbi

Stando a quanto riferito dal giornalista Carlo Alvino su Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore ha avuto un contatto con Roberto De Zerbi per sondarne la disponibilità al ritorno ad allenare in Italia. Il tecnico solo pochi giorni fa ha annunciato la separazione dal Brighton per divergenze sui piani futuri del club. Il tecnico – ha aggiunto Carlo Alvino – ha avuto anche un contatto con il Milan per il medesimo motivo.

Al momento non ci sono altri accordi, ma De Zerbi è sicuramente un allenatore molto ambito e le panchine libere sono varie per la prossima stagione. In passato era stato contattato addirittura da Bayern Monaco e Manchester United, ma aveva respinto ogni interesse perché concentrato sul finale di stagione con il Brighton.

Il Napoli ha fatto la sua mossa, ma il presidente De Laurentiis non vuole comunque farsi trovare impreparato e sta continuando a sondare tutte le piste percorribili. In cima alla sua lista dei desideri al momento pare ci sia Gian Piero Gasperini, che ha un contratto ancora di un anno con l’Atalanta e che è concentrato sulla finale di Europa League con il Bayer Leverkusen di mercoledì. Soltanto successivamente inizierà a valutare le varie opportunità per il futuro.

Restano comunque in lista tecnici come Antonio Conte, a lungo cercato dal Napoli ma con il quale si fatica a trovare l’accordo economico. Così come ci sono stati contatti con Vincenzo Italiano e Stefano Pioli. Ognuno di questi allenatori è nelle idee di De Laurentiis, che però deve ancora prendere una scelta definitiva su chi puntare.