“Spalletti con Giuntoli alla Juventus”, clamorosa rivelazione!

Una vera e propria bomba che riguarda la Juventus e due ex grandi artefici dello scudetto del Napoli, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

La stagione sta volgendo al termine, in Serie A c’è chi ha raggiunto i propri obiettivi e chi invece si lecca le ferita dopo un campionato sciagurato. È il caso del Napoli, al decimo posto della classifica quando manca una sola giornata al termine del torneo. Impossibile non pensare al fatto che solo un anno fa il Napoli venisse celebrato in tutto il mondo per la vittoria dello scudetto.

Due degli artefici maggiori di quel successo sono stati Luciano Spalletti e Cristiano Guntoli, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Napoli Campione d’Italia. Dopo il loro addio tutto è cambiato, ma la vera particolarità è che Giuntoli e Spalletti si sarebbero potuti ritrovare a lavorare ancora presso lo stesso club, ovvero la Juventus.

Giuntoli voleva Spalletti alla Juventus, rivelazione di Michele Criscitiello

Il giornalista Michele Criscitiello, attraverso il suo consueto editoriale del lunedì per Sportitalia, ha svelato come l’intenzione di Giuntoli fosse quella di portare con sé il tecnico alla Juventus, dopo la separazione con il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

La colpa è solo di Giuntoli che quando è arrivato a Torino doveva imporsi su Allegri. Il nuovo corso Juventus ha dato un mandato ben preciso al direttore che ha lasciato uno scudetto a Napoli. Non devi vincere subito ma devi ricostruire. Hai almeno tre anni e quest’anno devi fartelo con Allegri. Ovviamente per uno che è partito dalla D e arriva alla Juventus, con il tricolore sul petto, è la svolta della vita intera. Sicuramente non avrebbe rinunciato alla Juve solo perché non c’era intesa sull’allenatore. Quest’anno lo gestisco, nel frattempo Spalletti darà da mangiare alle pecorelle della sua fattoria e a giugno lo porto a Torino con me.

È andata quasi da piano originale. Giuntoli i primi mesi ha convissuto con Allegri e andavano quasi d’accordo. La squadra viaggiava e non c’era motivo di litigare. Dopo Natale sono iniziati i problemi. Giuntoli, da piano A aveva perso Spalletti, e ha cominciato ad osservare profili di allenatori per andare poi diretto su Thiago Motta. Allegri è impazzito e dopo mesi di bocconi amari ha scelto la location peggiore per mandare tutti al diavolo.

Stando al racconto di Michele Criscitiello, Giuntoli aveva pianificato ogni mossa in maniera oculata. Solo l’ingaggio da parte della FIGC di Spalletti come CT della Nazionale Italiana ha scombussolato tutto.