Mercato Napoli, individuato l’erede di Anguissa? Costa già 30 milioni!

Il Napoli inizia a muoversi concretamente sul calciomercato, individuato il primo obiettivo per il centrocampo: costa ben 30 milioni di euro.

Ultimi giorni e poi il campionato di Serie A 2023/24 andrà in soffitta. Un’annata da dimenticare per il Napoli, che ha cambiato ben tre allenatori ed è scivolato addirittura al decimo posto della classifica. Un’umiliazione per chi avrebbe dovuto onorare il titolo di squadra Campione d’Italia in carica.

I risultati scadenti sono stati frutto delle scelte sbagliate della società, che non ha sostituito adeguatamente figure come Giuntoli e Spalletti, ma anche una colonna della difesa come Kim. Va detto, però, che le colpe per essere scivolati così in basso in classifica vanno condivise equamente con i calciatori. Ecco perché il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intende effettuare una vera e propria rivoluzione che vedrà coinvolti tanti calciatori.

Calciomercato Napoli, l’obiettivo per il centrocampo è Manu Koné

Tra i possibili partenti c’è anche Frank Anguissa. Dunque l’idea sarebbe rafforzare il centrocampo: uno degli obiettivi sul taccuino dei dirigenti partenopei è Manu Koné, possente centrocampista francese che gioca nel Borussia Mönchengladbach. Ecco quanto evidenziato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Nel frattempo andranno avanti i contatti per Koné, che non deve attendere l’uscita di qualche giocatore. Sulla mediana, dove sono in ascesa le quotazioni di Koné: 23 anni, dinamico e di fisico, il francese può essere un’alternativa ad Anguissa ma anche giocare insieme a lui da mezzala opposta. Sa inserirsi: è legato al Mönchengladbach da altri due anni di contratto, costa intorno ai 30 milioni ma ha già tanti estimatori. Il Napoli vuole affrettare i tempi e proiettarsi nel futuro. Ricominciando subito da tre, un numero che un anno fa campeggiava in ogni angolo della città”.

Il contratto di Anguissa con il Napoli è in scadenza nel 2025. Questo vuol dire che il club deve seriamente pensare al futuro: cederlo al miglior offerente oppure avviare le trattative per il rinnovo. Sulle tracce del camerunese c’è da tempo la Juventus, con Cristiano Giuntoli che lo porterebbe volentieri con sé. Il Napoli potrebbe pensare anche di vendere Anguissa (ai bianconeri o anche ad altri potenziali acquirenti) e reinvestire il ricavato su un nuovo centrocampista, individuato proprio in Manu Koné.

Il prezzo del cartellino di Anguissa fatto dal Napoli si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro, una cifra non esagerata e che può attirare eventuali acquirenti.