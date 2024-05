Napoli su Gasperini, De Laurentiis ha deciso: importante novità per la panchina

Emergono aggiornamenti importanti circa il futuro di Gasperini, il presidente De Laurentiis ha già preso una decisione per la panchina.

Il campionato è quasi giunto al termine, manca soltanto una giornata di campionato per gli azzurri: Napoli-Lecce. Dopo la fine della stagione, la società partenopea dovrà ripartire fin da subito e prendere le scelte più giuste per il prossimo anno. Il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà decidere su quale allenatore puntare, evitando di commettere scelte sbagliate.

Gasperini ha già deciso, la volontà del tecnico verrà comunicata dopo la finale di Europa League

Secondo quanto rilasciato dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini ha già le idee chiare circa il suo futuro. La sua destinazione è già decisa, ma verrà ufficializzata soltanto dopo la finale di Europa League.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Il club ha scelto Gian Piero Gasperini, fortissimamente lui, ma nulla potrà accadere prima della finale di Europa League che l’Atalanta giocherà mercoledì a Dublino contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Ancora quarantotto ore di religioso silenzio e rispetto per la missione internazionale della splendida Dea del Gasp, e poi tutto sarà chiaro. Arriveranno risposte, riunioni, vertici, magari baci e abbracci: Gasperini, infatti, ha ancora un altro anno di contratto con il suo club e dopo l’Irlanda la famiglia Percassi affronterà con lui il futuro per capire se andare in un senso (rinnovo) o nell’altro (addio). Il countdown è già cominciato“.

Gian Piero Gasperini ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta. Tuttavia, solo dopo l’attesissimo match contro il Bayer Leverkusen, si saprà qualcosa in merito al suo futuro. Il contratto c’è, bisogna solo capire verso che direzione andare: se verso un rinnovo o un addio. In caso di addio, Gasperini si ritroverà senza una panchina e sarà libero di accettare nuove sfide. Sicuramente una delle sfide più difficili, la potrà trovare con la panchina azzurra. Non sarà semplice ricominciare, dopo un’annata poco brillante. Il prossimo allenatore del Napoli dovrà essere in grado di far risollevare la squadra, facendogli ritrovare la grinta persa durante quest’anno. Ma soprattutto, la squadra ha bisogno di ritrovare un equilibrio: gli azzurri devono puntare a trovare una continuità nei risultati, possibilmente positivi.

Ad ogni modo, non è scontato che Gasperini accetti la carica di allenatore del Napoli. A tal proposito, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis sta osservando anche altri profili di allenatori. In ribasso le quotazioni che portano ad Antonio Conte, con cui i contatti pare non stiano portando a una fumata bianca. In lista, ci sono anche i nomi di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Tuttavia, il futuro di tutti questi allenatori non è ben chiaro, bisognerà attendere la fine del campionato.