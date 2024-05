Calciomercato Napoli, colpo da 10 milioni: possibile affare dalla Fiorentina

Il Napoli è già molto vigile sul calciomercato, potrebbe presto arrivare l’affondo per un calciatore della Fiorentina acquistabile a un prezzo di convenienza.

Ultima giornata di campionato per il Napoli, poi sarà tempo di voltare immediatamente pagina mettendosi alle spalle la pessima stagione appena vissuta. Tre cambi di allenatore e l’attuale decimo posto in classifica bastano per rendere bene l’idea di quanto disastrosa sia stata l’annata post scudetto, che ora rischia seriamente di chiudersi senza la qualificazione a nessuna competizione europea.

Il diktat presidenziale di Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: rifondare. Il Napoli opererà una rivoluzione, che in parte è già cominciata. Nuovo direttore sportivo, con Giovanni Manna pronto per raccogliere l’eredità di Mauro Meluso; nuovo allenatore e tanti cambi nella rosa partenopea. Dunque aspettiamoci un Napoli protagonista del calciomercato, sia in entrata che in uscita.

Affare dalla Fiorentina, idea Martinez Quarta per rafforzare la difesa del Napoli

Uno dei reparti che sarà maggiormente ritoccato è la difesa, con il club che pare intenzionato a investire in almeno due o tre nuovi centrali. Molto dipenderà anche dalle uscite. E a tal proposito, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, rivela il nome di un difensore che tanto piace al Napoli e che potrebbe rappresentare un vero e proprio affare di calciomercato. Si tratta di Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina di 28 anni (compiuti lo scorso 10 maggio, ndr) che i partenopei starebbero seguendo con particolare interesse.

Martinez Quarta piace per le sue doti ma anche per la sua leadership. È considerato una colonna della Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma la sua situazione contrattuale potrebbe favorirne la cessione. Il centrale argentino, infatti, ha un solo anni di contratto con i viola e le trattative per il rinnovo pare non stiano portando a una svolta. Ecco perché il presidente Commisso si starebbe convincendo di cedere il calciatore in estate, in modo da non perderlo a parametro zero. Il Napoli potrebbe così effettuare un colpo low cost, visto che la Fiorentina chiede circa 10 milioni per il suo cartellino.

Un prezzo decisamente abbordabile per un difensore affidabile e di tutto rispetto, bravo anche in zona gol (8 le reti segnate in questa stagione in tutte le competizioni, ndr). Ovviamente molto dipenderà anche dalle cessioni che il Napoli effettuerà in difesa: nessuno di quattro centrali attuali (Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard e Natan) sono certi della conferma. Anzi, è molto probabile che almeno in tre cambino squadra.