Caso Lindstrom, non gioca mai: De Maggio sbotta contro il Napoli

Il giornalista napoletano non è d’accordo con la società per quanto riguarda il giocatore danese del Napoli in particolare. Forti accuse da parte di De Maggio

Il Napoli, durante l’estate di calciomercato, ha faticato tantissimo nel cercare i giusti profili che servissero per poter migliorare una rosa che veniva da un trionfo storico. I risultati visti durante questa stagione possono non definirsi all’altezza di quanto visto durante l’annata precedente ed il sogno del bis sullo scudetto è definitivamente tramontato. Le colpe di questa stagione fallimentare, dove nonostante tutto la zona Champions dista solo tre punti, se le è assunte Aurelio De Laurentiis. Il presidente aveva promesso determinati acquisti di mercato che però non sono arrivati.

Pasquale Mazzocchi è l’unica novità di gennaio del Napoli che ha perso clamorosamente terreno per Samardzic e che è ancora alla ricerca di un difensore centrale e di un centrocampista. Con Zielinski che potrebbe non rinnovare, la cessione di Elmas, è emergenza a centrocampo. Stamattina si è infortunato Demme e per la Supercoppa in Arabia Saudita soltanto Gaetano, Zielinski e Lobotka saranno i centrocampisti disponibili. Walter Mazzarri ha chiamato dalla primavera il giovane Gioelli che si è aggregato alla prima squadra.

“Perché Jesper Lindstrom non gioca mai?”

Tra varie difficoltà di mercato in estate però una firma importante c’è stata ed è quella di Jesper Lindstrom. L’attaccante danese era seguito da tempo dalla dirigenza partenopea che, con uno scatto decisivo, aveva bruciato la concorrenza della Juventus. Venticinque + bonus sono i milioni investiti da Aurelio De Laurentiis per il giocatore scandinavo.

Una volta arrivato a Napoli, però, sono cominciati i guai per Lindstrom. Il danese non è stato praticamente quasi mai chiamato in causa da titolare o a gara in corso, se non in rarissime occasioni. Sulla questione è intervenuto anche Valter De Maggio che, su Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato di essere molto contrariato della gestione di Lindstrom.

Il giornalista ha spiegato infatti di apprezzare molto le qualità di un giocatore come Lindstrom. “Il danese è un fuoriclasse. Mi chiedo, chi l’ha preso se in questo Napoli non può giocare? Oggi non serve a niente, ma l’operazione è stata favolosa”. Insomma De Maggio racconta di non riuscire a capire del perché l’ex Eintracht Francoforte non sia chiamato in causa da Walter Mazzarri e neppure all’inizio da Rudi Garcia quando era il francese ad allenare i partenopei.