Calciomercato Napoli, Micheli piomba sul gioiellino serbo: sfida al Bayern Monaco

Un nuovo prospetto potrebbe fare a caso del Napoli. È sfida di mercato al Bayern Monaco per il giovane attaccante

Mancano due settimane alla chiusura del calciomercato. Il Napoli, dove essere partito in quarta con l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, si è poi visto sfumare tante trattative. Con la partenza del macedone Eljif Elmas, passato al Lipsia, Aurelio De Laurentiis aveva promesso un centrocampista. Il profilo giusto era stato trovato in Lazar Samardzic, trequartista dell’Udinese. Trovato l’accordo con la squadra friulana e sistemati gli ultimi dettagli, la trattativa si è poi arenata fino ad essere definitivamente considerata come saltata.

Il problema sarebbe stato relativo alle commissioni di ingaggio agli agenti dopo l’incontro con il papà del giocatore, arrivato in Italia per accelerare il trasferimento. Samardzic quindi resterà, almeno fino a fine stagione, all’Udinese. Su di lui è in forte pressing anche la Juventus che però potrebbe integrarlo in rosa solo a partire dalla prossima stagione. Il mancato acquisto del giocatore ha di fatto mandato in protesta gran parte dei tifosi del Napoli che, dopo quanto vissuto in estate con il trasferimento saltato di Gabri Veiga, speravano di poter chiudere la trattativa per il serbo.

Occasione di mercato – nuovo obiettivo in attacco

Nonostante tante trattative saltate, il mercato del Napoli però seppur a piccoli passi, si muove. A confermarlo infatti è stato Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito web, ha spiegato di un interesse concreto del Napoli per Matija Popovic. Classe 2006, Popovic è un giovane attaccante serbo che è finito nel mirino di tanti top club europei. L’attaccante si è svincolato dal Partizan Belgrado ed è in cerca di squadra. Il Milan lo aveva praticamente acquistato con il giocatore che era infatti sbarcato già a Milano. Poco prima delle visite mediche con i rossoneri qualcosa è saltato.

Divergenze contrattuali con l’entourage con Furlani e Moncada che hanno praticamente bloccato la trattativa. Sul giocatore ci son tanti top club europei come Bayern Monaco e Porto. Micheli è a lavoro per portare a Napoli Popovic che è una futura promessa dle calcio. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa potrebbe essere fatta in possibile sinergia con il Frosinone. L’attaccante, molto probabilmente, giocherebbe il resto della stagione con la squadra di Eusebio Di Francesco per poi trasferirsi a Castel Volturno durante la prossima estate.

Il giocatore in queste ore è stato proposto anche a altre italiane come, ad esempio, l’Inter. Calciatore duttile in grado di ricoprire più ruoli dell’attacco. Si è distinto all’Europeo U17 mettendo a segno tre assist di cui due contro l’Italia ed uno contro la Spagna.