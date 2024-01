Ariedo Braida nuovo dirigente del Napoli? La sua rivelazione

Arrivano conferme per quella che potrebbe essere la nuova figura dirigenziale, di grande esperienza, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis

La stagione del Napoli procede a rilento. La vittoria contro la Salernitana, nel derby della Campania di sabato pomeriggio, è soltanto il quinto successo casalingo. Lo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, quest’anno si sta rivelando più ostico che mai. I successi tra le mura amiche, in tutte le competizioni giocate sin qui durante questa stagione, sono soltanto cinque. La vittoria contro i granata è poi arrivata nei minuti di recupero dove, con una zampata di Rrahamani, gli azzurri sono finalmente riusciti a smuovere la classifica.

Nonostante i tanti risultati negativi, la squadra di Walter Mazzarri dista soltanto tre punti dal quarto posto, valido per un posto nella rivoluzionata Champions League della prossima stagione. Sbarcati a Riad, in Arabia Saudita, i partenopei saranno in questi giorni impegnati nel nuovo format a quattro squadre della Supercoppa italiana. Oltre ai risultati, quello che è tanto pesato sull’organico azzurro è stato un mercato estivo non ritenuto all’altezza. Neppure la sessione di gennaio si sta rivelando esaltante, sotto questo punto di vista. A 15 giorni dalla chiusura del mercato, l’unico arrivato in azzurro è Pasquale Mazzocchi.

Serve un dirigente più esperto ed autorevole

Con l’addio estivo di Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus, a ricoprire il ruolo di direttore sportivo degli azzurri c’è Mauro Meluso. Probabilmente la poca esperienza internazionale di Meluso potrebbe essere una delle tante cause dell‘immobilismo sul mercato e delle tante trattative saltate. Nonostante Aurelio De Laurentiis, dopo aver fatto un mea culpa per i risultati stagionali, abbia promesso tanti acquisti, il Napoli fa ancora fatica con i trasferimenti. Nelle ultime ore filtra un nuovo nome che andrebbe a dare tanta esperienza al comparto dirigenziale: Ariedo Braida.

Ex dirigente di Milan e Barcellona, Ariedo Braida è un nome autorevole capace di portare a Milano calciatori come Ronaldinho, Pato e Ibrahimovic. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli a Braida è stato chiesto se sono vere le voci che circolano su un suo possibile passaggio al Napoli. Queste le parole del dirigente: