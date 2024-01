Traorè in arrivo al Napoli, chi ha voluto fortemente il suo acquisto

Il Napoli sta per chiudere il prossimo colpo di calciomercato, ma spunta un retroscena sull’acquisto di Traoré e chi l’ha voluto fortemente.

La vittoria del Napoli nei confronti della Salernitana per 2-1, con gol di Rrahmani in pieno recupero, ha donato una boccata d’ossigeno alla squadra di Walter Mazzarri. Un successo che, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti, proietta la formazione azzurra nei pressi del quarto posto che significa Champions League anche il prossimo anno. L’obiettivo resta primario in casa Napoli, per questo il presidente De Laurentiis si sta muovendo in prima persona per assicurare i giusti rinforzi al proprio allenatore.

Ultime mercato Napoli, il capo scout Maurizio Micheli ha spinto per l’acquisto di Traorè

Tra infortuni, squalifiche e l’impegno di Anguissa in Coppa d’Africa, uno dei reparti sul quale diventa fondamentale intervenire è quello del centrocampo. L’esigenza maggiore, acuita dalla cessione di Elmas al Lipsia senza aver acquistato un sostituto pronto, ha creato una vera e propria necessità in casa azzurra. A colmare questo vuoto dovrebbe essere Junior Hamed Traorè, centrocampista offensivo in arrivo dal Bournemouth. Il calciatore ha avuto pochissimo spazio in Premier League (soltanto 4 presenze in questa stagione per appena 44 minuti disputati in campo, ndr), ecco perché vuole rilanciarsi e il Napoli pare essere la destinazione giusta per farlo.

Come raccontato da SpazioNapoli, tra lunedì e martedì gli agenti di Traorè (i fratelli Giuffrida, ndr) saranno a Napoli. Segnalo chiaro di quanto la trattativa sia in stato avanzato. In quei giorni potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale, legato ovviamente al buon esito delle visite mediche.

Intanto l’edizione odierna del Corriere dello Sport, svela chi è stato a volere con particolare insistenza l’arrivo di Traorè all’ombra del Vesuvio. Ecco quanto evidenziato:

Micheli è l’uomo destinato a disegnare gli scenari ed è lui che ha voluto Traore (23 anni, 24 il 16 febbraio): mancano i cosiddetti dettagli, si aspettano le visite mediche, ma quando il Napoli sarà a Riyad il suo capo scouting, che rimarrà in Italia per essere operativo, procederà a sistemare la ceralacca. Se non ci saranno clamorosi ripensamenti, c’è un aiutino per varie zone del campo, anche se già occupate. Piace sempre Cyril Nngonge, 23 anni, ala del Verona che il Napoli continua a seguire. Subito o per il futuro.

A spingere per l’arrivo di Junior Hamed Traorè al Napoli è stato dunque il capo scout Maurizio Micheli. Non è un mistero, infatti, che gli azzurri seguissero il trequartista già ai tempi di Empoli e Sassuolo, ma ai tempi i costi dell’operazione sembravano proibitivi. Stavolta il Napoli si assicura Traorè in prestito per 6 mesi, ai termini dei quali – dopo aver valutato attentamente il giocatore – si deciderà se procedere con il riscatto dal Bournemouth fissato a 25 milioni di euro.