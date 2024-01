Traorè al Napoli, l’affare è sempre più vicino: quale può essere il giorno decisivo (ESCLUSIVA)

Junior Hamed Traorè si avvicina al Napoli, la trattativa sta per entrare nel vivo: quale può essere la giornata decisiva.

Giorni concitati in casa Napoli, con Walter Mazzarri e la squadra azzurra impegnati a Castel Volturno negli allenamenti, per recuperare il terreno perso nel girone d’andata. Per il Napoli è infatti fondamentale rientrare in zona Champions League, competizione che rappresenta l’obiettivo numero 1 da raggiungere per il club azzurro. Lo sa bene anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che a tal proposito è disposto a ricercare importanti rinforzi da poter mettere a disposizione del tecnico.

Calciomercato Napoli, tra lunedì e martedì incontro con gli agenti di Traorè

Con la cessione di Elif Elmas al Red Bull Lipsia, e considerando l’impegno in Coppa d’Africa di Anguissa, per il Napoli diventa fondamentale ricercare un rinforzo a centrocampo. Uno degli obiettivi seguiti da tempo è Lazar Samardzic dell’Udinese, con il quale però si fatica a trovare l’accordo. Ecco perché De Laurentiis e i suoi uomini mercato pare abbiano spostato l’attenzione su un altro calciatore: Hamed Junior Traorè. Il trequartista classe 2000 ha trovato ben poco spazio tra le fila del Bournemouth, giocando appena 44 minuti in stagione fin qui. Chiaro come sia per il calciatore, ma anche per lo stesso club, sia importante che l’ivoriano ritorni ad avere un minutaggio importante, in modo da mettere in mostra nuovamente tutte le proprie qualità.

La trattativa è reale e concreta, l’interesse del Napoli per il calciatore è forte. Tant’è che gli azzurri hanno seguito con interesse Traorè già ai tempi dell’Empoli e poi al Sassuolo, senza però mai affondare il colpo. Stavolta i tempi potrebbero essere maturi per chiudere l’acquisto. Secondo quanto raccolto in esclusiva da SpazioNapoli, infatti, gli agenti di Hamed Traorè (i fratelli Giuffrida, ndr) e gli uomini mercato di De Laurentiis, dovrebbero incontrarsi a Napoli tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio. Uno di questi due giorni, dunque, potrebbe essere quello decisivo per l’affondo della trattativa.

Chiaramente il mercato del Napoli non si ferma qui. I partenopei continuano a tenere d’occhio l’evolversi del calciomercato e in particolare la vicenda Samardzic. Considerando che la trattativa con il Bournemouth dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, non si può escludere l’ipotesi del doppio colpo a centrocampo: Traorè subito più Samarrdzic, magari entro fine mercato. Quello che è certo è che il Napoli sarà grande protagonista di questa sessione invernale di calciomercato.

Pasquale Giacometti