Notizie calcio Napoli, gesto inaspettato di ADL verso la squadra: è successo ieri

Tra poche ore andrà in scena il derby tra Napoli e Salernitana. Una occasione, l’ennesima, per tentare il riscatto in una stagione maledetta, lontana parente di quella scorsa, che ha consegnato alla città il terzo scudetto della storia.

Nelle ultime tre gare in campionato, 4 considerando anche l’umiliazione subita in Coppa Italia, il Napoli non ha realizzato neanche un goal ottenendo tre sconfitte ed un pari. Un ossimoro se si pensa che sola un anno fa, in questa data, 13 gennaio, gli azzurri di Spalletti demolivano la Juventus al Maradona con un netto 5 a 1, spegnendo ogni sogno di rimonta del team di Allegri. Sembra, insomma, passata una vita.

Crisi Napoli, il messaggio di ADL alla squadra: l’accaduto

Il ko con il Torino, anche in questo caso rotondo, ha fatto scattare definitivamente l’allarme, conducendo Aurelio De Laurentiis alla decisione del ritiro “punitivo”. Una scelta a quanto pare molto apprezzata da Walter Mazzarri, che nella conferenza stampa pre gara di rito ha affermato di aver “goduto” della possibilità di allenare per una intera settimana i suoi.

Vedremo se questa opportunità di ritrovare compattezza avrà giovato ad un team alla disperata ricerca di serenità, forse il principale punto cardine venuto a mancare con l’addio di Spalletti e dall’annessa responsabilità di difendere un tricolore pesante come un macigno.

Questa mattina, il Corriere dello Sport, ha confermato una notizia resa nota nelle scorse ore dalla redazione di Sky Sport. Il leader della FilmAuro, si sarebbe presentato in quel di Castel Volturno, per la precisione al Konami Center, per salutare la squadra e mostrarle tutto il suo apporto e fiducia in vista del derby. Una mossa di non poco conto, considerando il momento attuale in cui versa il club Campione d’Italia in carica.

De Laurentiis è conscio delle proprie responsabilità, come candidamente ammesso nel post Monza, quando presentatosi nella sala stampa del Maradona ha affermato: “Colpa mia, non degli allenatori, chiedo scusa ai tifosi, interverremo sul mercato per recuperare”, una ammissione onesta e forse necessaria dopo l’attuazione di una strategia oggettivamente paradossale dal post scudetto in poi. In ogni caso, solamente tra poche ore si conoscerà la verità, o meglio comprendermo quanto questo ritiro abbia potuto incidere nella testa di Kvaratkshelia e compagni, in attesa di news di calciomercato.