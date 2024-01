Mazzarri rischia? Il Mattino spiazza tutti: “Ritorno di Garcia da non scartare”

La situazione di Walter Mazzarri appare ancora salda sulla panchina del club, nonostante i risultati negativi.

I risultati latitano, nel post gara contro il Torino, il direttore sportivo Meluso, unico a metterci la faccia dinanzi alle telecamere, ha chiaramente però preso posizione in favore di Walter Mazzarri: “C’è totale fiducia nel tecnico, non sarà oggetto di valutazioni in tal senso”.

Un attestato di stima importante, a voler ribadire i motivi che hanno portato a tale scelta, nonostante gli zero goal nelle ultime uscite e le sconfitte, 4 dal suo avvento in campionato, senza dimenticare le due in coppa, una in Champions, l’altra contro il Frosinone, in una delle serate più umilianti della storia napoletana calcistica.

Posizione di Mazzarri, per il Mattino dubbi della società

La squadra è andata in ritiro, non accettabile la sconfitta per 3 a 0 contro il Torino. Una scelta quella di chiudersi in cerchio in quel di Castel Volturno particolarmente apprezzata da Walter Mazzarri, che ha affermato nella conferenza stampa pre gara di rito di: “Aver goduto, disponendo della possibilità di allenare i suoi ragazzi per una intera settimana”.

La parola ora spetterà al campo, per comprendere quanto questa operazione compattezza abbia inciso nelle menti dei calciatori, con lo stesso Aurelio De Laurentiis presentatosi ieri nel quartier generale del club con l’obiettivo di rassenerare gli animi e mostrare tutto il proprio sostegno alla squadra. Tra poche ore, si scoprirà la verità.

Nel mentre, secondo Il Mattino, alcune valutazioni sarebbero iniziate in sede dirigenziale, riflessioni che non riguarderebbero unicamente il calciomercato, zeppo di nomi accostati al club campione d’Italia. Già, perchè secondo il giornale sopracitato, la posizione di Mazzarri non sarebbe più totalmente salda, anzi, l’ipotesi di un Rudi Garcia bis, nonostante la parole forti di Aurelio De Laurentiis che aveva affermato che “Avrebbe dovuto esonerarlo il giorno della conferenza stampa”.

Quella del francese ad oggi, secondo il Mattino sarebbe l’unica opzione percorribile, il Napoli è una polveriera, come dimostrato anche dal caso Osimhen – Kvaratskhelia, nessun tecnico vorrebbe affacciarsi a questa realtà nel bel mezzo del terremoto che sta attraversando il club, in pratica se ne parlerà la prossima estate. L’unico a proporsi è stato Fabio Cannavaro, campione del mondo nel 2006 e reduce dall’esperienza poco felice al Benevento da cui è stato esonerato poco tempo dopo il suo ingaggio. Una candidatura quella di Cannavaro senior, ad oggi poco plausibile.