Colpo Napoli a centrocampo, un ex Serie A balza in pole: novità anche su Samardzic

Proseguono le manovre di calciomercato in casa Napoli, con tanti, o meglio tantissimi nomi sul taccuino di Meluso.

Registrato l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, arrivato per 3 milioni dalla Salernitana, prossima avversaria del Napoli, si è passati al centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere l’ex Sassuolo ed Empoli Traorè il prossimo acquisto dei campioni d’Italia.

Più che acquisto, in questo caso, però, si tratterebbe di prestito. L’accordo tra il d.s Meluso e il Bournemouth prevede un trasferimento temporaneo gratuito, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, unicamente nel caso in cui quest’ultimo non venisse esercitato, si provvederebbe a pagare agli inglesi una cifra per i 6 mesi di prestito.

Centrocampo Napoli: è rebus, avanza un ex Serie A

Lazar Samardzic, sembrato per settimane il più vicino al Napoli, sta andando man mano a sfumare. Di questo avviso il Corriere dello Sport, che non definisce saltata la trattativa, ma che attualmente la mette dietro rispetto a tutte e altre nella gerarchia ideata dal patron Aurelio De Laurentiis.

Tra la moltitudine di nomi accostati ai campioni d’Italia in carica, secondo il quotidiano sportivo, starebbe avanzando un ex Serie A, si tratta di Lukic, centrocampista del Fulham con un lungo passato al Torino. Il centrocampista della nazionale serba, sarebbe in rotta di collisione con gli inglesi, per questa motivazione il Napoli potrebbe accaparrarselo a prezzo di saldo.

L’altro nome per il Corriere è quello di Orel Mangala, ventiseienne del Nottingham e della nazionale belga, il calciatore tutto muscoli è stato uno dei punti fermi del team sino all’arrivo di Nuno Espirito Santo, che non si opporrebbe ad una sua cessione, in prestito o a titolo definitivo.

Più indietro le altre alternative. Nello specifico Emre Can rappresenterebbe una sorta di sogno, ma i costi per il tedesco sono nettamente più elevati rispetto a quelli degli altri profili, discorso diverso per Antonin Barak, pupillo di Meluso, che lo portò al Lecce nel 2020, per cui c’è distanza con la Fiorentina, che non vorrebbe cederlo in prestito, bensì a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto.

Staremo a vedere quindi, con ogni probabilità Mazzarri sarà costretto a presentarsi in Arabia con gli stessi uomini che affronteranno la Salernitana, ma nella prossima settimana, potrebbero esserci aggiornamenti importanti se non decisivi in termini di calciomercato.