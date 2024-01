Calciomercato Napoli, affondo per il centrale: “Offerta da 18 milioni”

Prosegue la ricerca del difensore centrale in casa Napoli, necessità primaria per Walter Mazzarri, necessitante di certezze.

Prosegue il calciomercato del Napoli, con il direttore sportivo Meluso impegnato nella ricerca dei giocatori necessari per sciogliere quei nodi ingarbugliatisi sin da questa estate, agli albori di una scellerata gestione post scudetto da parte di Aurelio De Laurentiis.

Archiviato l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, arrivato a titolo definitivo dalla Salernitana per 3 milioni, la prossima settimana potrebbe, anzi dovrebbe, essere il turno di Traorè, polivalente centrocampista del Bournemouth ed ex Sassuolo ed Empoli, che dovrebbe prendere il posto di Elif Elmas. L’ivoriano arriverà con ogni probabilità in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, la stessa cifra incassata per la cessione del macedone al Lipsia per intenderci.

Difensore: pressing del Napoli per il nuovo obiettivo

Si proseguirà ora alla ricerca di un altro centrocampista, con i nomi di Orel Mangala, Antonin Barak e del solito Samardzic sempre vivi, oltre che soprattutto di un centrale difensivo, richiesta primaria di Walter Mazzarri, necessitante di maggiori certezze nel reparto arretrato.

Sfumato il sogno Dragusin, per cui il Napoli si era spinto sino a circa 30 milioni considerando l’offerta complessiva da 20 milioni più il cartellino di Ostigard ed il prestito di Zanoli, Nehuen Perez dell’Udinese pareva il nome più vicino ai campioni d’Italia, come dichiarato dallo stesso agente dell’argentino, che nella scorsa settimana aveva esplicitmente confermato i contatti con i partenopei.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, potrebbe essere invece un altro il calciatore prescelto per la linea a 4 dell’allenatore toscano. Si tratterebbe di una ex conoscenza della Serie A, Arthur Theate, centrale del Rennes con un passato nel Bologna, competitors stagionale del Napoli per il quarto posto.

Secondo TMW, nelle prossime ore da Castel Volturno, sede del quartier generale della società azzurra, potrebbe partire una offerta da 18 milioni per convincere i francesi a cedere il giocatore, pezzo importante della rosa considerando le oltre 21 presenze registrate ad oggi tra Ligue 1 e coppe nazionali ed europee. Insomma, staremo a vedere, ad oggi, si può certamente registrare una accellerata in diezione Francia, con la settimana prossima, che con ogni probabilità sarà davvero bollente in sede di trattative per il club campione d’Italia in carica.