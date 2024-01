Zielinski, da Milano l’annuncio: “Contratti pronti”, la scelta tra Napoli e Inter

Ci sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la “turbolenta situazione” di Piotr Zielinski, il cui rinnovo con il Napoli è ancora in fase di stallo

Il calciomercato sta entrando nel vivo. Sono giorni importanti per quanto riguarda acquisti e cessioni. Il Napoli, attraverso un messaggio del suo presidente, cercherà di fare colpi in entrata per la difesa ed il centrocampo. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis, qualche settimana fa, dopo il pareggio casalingo contro il Monza, si era addossato tutte le responsabilità di questa stagione fin qui disastrosa. La dirigenza infatti aveva visto il mercato come una vera e propria soluzione per far fronte alle emergenze facendo così rientrare la crisi.

Finora però c’è soltanto la firma di Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana per 3 milioni di euro. Il Napoli infatti ha intenzione di prendere un altro difensore centrale che vada a tamponare le emergenze difensive verificatesi durante questa prima parte del campionato ed un centrocampista. Ceduto Elmas al Lipsia per una cifra di 25 milioni di euro, il Napoli stava pensando a Lazar Samardzic dell’Udinese. La trattativa, dopo essere partita in quarta, si è poi raffreddata. Il talento classe 2002, per metà tedesco e per metà serbo, sopperirebbe n0n soltanto alla mancanza di Elmas ma anche a quella di Piotr Zielinski, il cui rinnovo si sta facendo sempre più in salita.

Zielinski è addio o rinnovo?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski sembrerebbe essersi convinto di trasferirsi all’Inter. I nerazzurri lo cercano da tempo, sono a conoscenza delle difficoltà per il rinnovo tra il polacco ed il club di Castel Volturno e così hanno fatto un’importante proposta al centrocampista. Triennale da 4,5 milioni netti + bonus e opzione per una quarta stagione, questa l’offerta di Beppe Marotta all’entourage di Piotr Zielinski.

La rosea spiega che in questo momento la squadra nerazzurra di Milano si sente in pole position sul giocatore. Nessuna squadra ha fatto altre offerte, Juventus compresa. Proprio i bianconeri sembravano molto interessati al trequartista del Napoli ma invece sembrerebbero aver mollato la corsa. Allo stesso tempo, scrive la Gazzetta dello Sport, nemmeno il Napoli ha fatto una concreta proposta di rinnovo al giocatore polacco. Offerta, da parte di Aurelio De Laurentiis, che comunque potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Insomma niente di definito, ma la strada per il rinnovo di Zielinski al Napoli si fa ardua e l’Inter sta facendo sul serio per convincere il centrocampista a trasferirsi a Milano.