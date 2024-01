Samardzic, il Napoli vuole scongiurare l’assalto Juve: l’ultima offerta è super

Aurelio De Laurentiis prepara l’offerta finale. La posta in palio è alta e la voglia di portarlo al Napoli è tanta. Sono ore cruciali per lo sviluppo della trattativa

Così come abbiamo visto in campionato, anche il mercato della sessione invernale del Napoli si sta rivelando altalenante. Si era partiti in quarta con lo stesso presidente che aveva promesso ai suoi tifosi, almeno tre acquisti importanti in questa finestra di trasferimenti. Trattativa abbastanza spedita per portare a Napoli Pasquale Mazzocchi, il primo acquisto. Arrivato in un ambiente euforico, in quanto da sempre tifoso del Napoli, è stato tradito dai sentimenti proprio nella sua partita d’esordio che lo hanno costretto ad un’espulsione per eccesso di foga.

Si rifarà sicuramente Mazzocchi che ha voglia di mostrare le sue qualità ai nuovi tifosi. Il difensore però salterà per squalifica la prossima partita, proprio contro la Salernitana, sua ex squadra, nel derby campano. Dopo l’arrivo dell’esterno, il Napoli con Aurelio De Laurentiis e la sua dirigenza avevano trattato per Samardzic ed un altro difensore centrale. Le operazioni per il centrocampista dell’Udinese sembravano essere partite in modo spedito tanto da considerare la trattativa quasi chiusa. Nelle ultime ore però qualcosa è andato storto.

Samardzic-Napoli: De Laurentiis si gioca il tutto per tutto

Era praticamente tutto fatto per il passaggio di Lazar Smardzic al Napoli. Mancavano soltanto le visite mediche e le firme ufficiali ma tutti gli accordi erano stati trovati. Negli ultimi giorni, invece, pare si siano trovate delle divergenze per quanto riguarda le commissioni richieste dal padre-agente del giocatore. Così come accaduto in estate con l’Inter, anche stavolta sembrerebbe che tutto possa saltare. La squadra che invece, secondo i principali quotidiani sportivi, avrebbe accontentato di più l’entourage del giocatore è la Juventus che vorrebbe bloccarlo ora per poterlo tesserare a giugno. Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport, il Napoli non demorde.

I dettagli dell’ultima offerta: coinvolto anche Nehuen Perez

Il quotidiano ha infatti spiegato che sta ragionando ad un sorpasso nei confronti della Juventus. Aurelio De Laurentiis, di ritorno oggi in città dalla Spagna, ha fatto un’offerta al rialzo all’Udinese. La proposta del patron partenopeo è di 40 milioni di euro per assicurarsi il pacchetto costituito da Samardzic e Nehuen Pèrez. La volontarietà della società è quindi quella di far fronte alle partenze di Elmas e al possibile non rinnovo di Zielinski così come alla grossa voragine lasciata dall’addio del coreano Kim Min-Jae.