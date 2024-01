Napoli, si insiste per il colpo dalla Premier: sfida aperta alla Juve

Dopo quello riguardante Lazar Samardzic, un nuovo duello tra Napoli e Juventus potrebbe infiammare il calciomercato.

La Juventus è piombata su Lazar Samardzic: il centrocampista serbo d’origine tedesca, che pareva destinato agli azzurri, potrebbe accasarsi a Torino in estate, nonostante l’accordo quasi raggiunto tra Udinese e Napoli.

Una sorta di doccia fredda per Aurelio De Laurentiis, che sperava di poter regalare a Walter Mazzarri un nuovo innesto in vista del derby contro la Salernitana, ma a quanto pare ci sarà ancora d’attendere.

Già, perchè a quanto pare, la situazione non si sbroglierà prima della prossima settimana, quando il centrocampista dell’Udinese dovrebbe prendere una decisione definitiva in merito al proprio futuro.

La Juventus ci riprova, nuovo duello con il Napoli?

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato, però, Samardzic potrebbe non rappresentare l’unico duello di calciomercato invernale tra Napoli e Juventus. Nello specifico ci sarebbe un altro giocatore, ancora un centrocampista, che interesserebbe alle due compagini.

Si tratterebbe di Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forrest e della nazionale belga under 21. Il profilo, interesserebbe parecchio al direttore sportivo Mauro Meluso, al pari dell’ex Cristiano Giuntoli. Proprio per questa motivazione, secondo Di Marzio, il Napoli avrebbe spinto sull’accelleratore nelle ultime ore, per cercare di anticipare la concorrenza.

Risulterà fondamentale il lavoro dell’entourage del calciatore, che sta spingendo per far sì che il club inglese si convinca a cedere Mangala con la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione preferita dagli azzurri per accaparrarsi il centrocampista. Con ogni probabilità, nel week end o al massimo per lunedì, potrebbero esserci novità importanti per lui e per altri calciatori seguiti con particolare attenzione, con l’ex Sassuuolo Traorè in cima alla lista. Insomma, potrebbero giornate bollenti in sede di calciomercato per Mauro Meluso.