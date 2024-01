Napoli-Salernitana, Mazzarri medita la rivoluzione: possibile esordio da titolare in Serie A

Le ultime novità in vista di Napoli-Salernitana: Mazzarri studia una clamorosa novità di formazione per il match

Il Napoli giocherà domani contro la Salernitana una gara fondamentale per ridare morale ad un ambiente sempre più arrabbiato per i recenti risultati negativi. Gli azzurri si trovano infatti al nono posto in classifica a ben cinque punti di distanza dalla zona Champions League: un risultato assolutamente clamoroso se confrontato allo Scudetto vinto lo scorso anno.

I ragazzi di Mazzarri necessitano, insomma, di punti e fiducia. Una ventata di autostima potrebbe essere utile, magari, anche per affrontare al meglio la Supercoppa Italiana in Arabia, che avrà il via il 18 gennaio con il match contro la Fiorentina valida per le semifinali. Un obiettivo senza dubbio difficile visto il momento attuale, ma che potrebbe dare un senso davvero diverso a questa stagione.

Napoli-Salernitana, le ultime di formazione

Per questo, le scelte di domani di Mazzarri per la gara contro la Salernitana potrebbero essere anche rivolte ad una gestione migliore delle energie anche per la gara successiva in Supercoppa. Gli uomini sono contanti già di suo: mancano infatti Anguissa ed Osimhen (impegnati in Coppa d’Africa), così come gli infortunati Natan e Olivera.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la scelta assolutamente a sorpresa di Mazzarri potrebbe essere quella di Gianluca Gaetano. Il centrocampista rileverebbe Zielinski, il quale non sarebbe al 100%. Per l’ex Cremonese si tratterebbe della prima gara da titolare in stagione e, anche, della prima gara da titolare in Serie A col Napoli dato che non era partito dal ‘1 minuto nemmeno nello scorso anno con Spalletti. A completare il reparto insieme a lui, ci sarebbero Lobotka e Cajuste.

Altro cambiamento sarà quello in attacco, con Simeone e non Raspadori da prima punta. Il talento italiano pagherebbe l’incolore prestazione contro il Torino, con anche un clamoroso gol sbagliato nel primo tempo che avrebbe potuto decisamente cambiare il destino della gara. Per il resto, confermati Gollini fra i pali, così come la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, così come il resto del tridente d’attacco con Politano e Kvaratskhelia insieme al Cholito. Accantonate, per il momento, tutte le tentazioni relative ad un possibile cambio modulo e ad un passaggio alla difesa a 3 tanto cara al tecnico toscano.

Questo l’11 completo:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia