Napoli-Salernitana, allarme ordine pubblico: “Rischio concreto, cosa può succedere”

Domani ci sarà il derby campano, una partita che vedrà opporsi due tifoserie rivali. Il livello di sicurezza per la partita sarà molto alto

È quasi tutto pronto, manca sempre meno al calcio d’inizio della partita tra Napoli e Salernitana. Dopo la partita d’andata giocata il 4 novembre a Salerno, il derby del sud verrà subito riproposto. All’Arechi gli azzurri si erano imposti per 2-0 quando in panchina c’era ancora Rudi Garcia. Proprio in quel periodo tutti speravano che il tecnico francese avesse trovato la soluzione per far girare la squadra. Il Napoli infatti arrivava a Salerno dopo una vittoria in campionato ed in Champions League. Di lì a poco le cose, per il club di Castel Volturno, sarebbero drasticamente cambiate.

La settimana dopo infatti Rudi Garcia sarebbe stato esonerato da Aurelio De Laurentiis dopo una sciagurata sconfitta casalinga contro l’Empoli. Con Walter Mazzarri, che ha ereditato la difficile posizione del francese, le cose sono anche cambiate in peggio. Il tecnico di San Vincenzo livornese non è mai riuscito a trasmettere la sua identità di gioco alla squadra e a risentirne sono stati proprio i risultati maturati fin qui.

Obbligo di vittoria contro la Salernitana

Cresce l’attesa per la sfida tra Napoli e Salernitana. La partita aprirà il girone di ritorno e la 20^ giornata della Serie A. Intanto, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, cresce anche il livello di allerta per questo delicato match. Sarà un derby e andrà trattato come tale. Le due tifoserie non sono in buoni rapporti e, per questa motivazione, andranno evitati eventuali scontri. Oltre tutto questo c’è anche un enorme rischio di contestazione da parte dei tifosi partenopei.

“C’è grande apprensione per l’ordine pubblico, dopo la contestazione di Torino e il lancio di fumogeni: controlli serrati all’ingresso del Maradona per evitare l’ingresso di materiale proibito”, a riportare la notizia è il Mattino. Il quotidiano ha infatti spiegato che i sostenitori del Napoli sono molto arrabbiati con la squadra. La stagione è stata fin qui fallimentare e bisognerà almeno salvare la reputazione con un piazzamento tra le prime quattro. Il derby contro la Salernitana di domani pomeriggio dovrà portare i tre punti affiché la squadra possa fare un cambio di rotta effettivo.