Mazzarri lancia un appello speciale ai tifosi: “Voglio che succeda al Maradona”

L’appello di Walter Mazzarri in conferenza stampa prima della partita con la Salernitana. L’allenatore lo ha chiesto in prima persona ai tifosi

Un momento complicato quello del Napoli che ha fatto il suo esordio nel 2024 con una roboante sconfitta. Domenica scorsa infatti gli azzurri sono usciti ridimensionati dalla sfida contro il Torino di Ivan Juric e l’ambiente del tifo è calato ancora più in disperazione. Una stagione che sembra l’esatto opposto di quella precedente. Se prima funzionava tutto tra meccanismi di gioco, geometrie e triangolazioni in campo, adesso invece tutto questo non c’è. L’intesa tra i giocatori sembra essersi affievolita ed è quasi come se mancasse quella brillantezza che invece questa squadra aveva dimostrato vincendo uno scudetto.

Allo stesso modo cresce l’attesa per vedere nuovamente il Napoli giocare nel derby campano contro la Salernitana. Lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si riempirà ugualmente perché servirà sostenere la squadra in un momento di così estrema difficoltà. Il rischio di una contestazione da parte dei tifosi partenopei esiste eccome. Come già visto contro il Torino, la squadra è stata ampiamente criticata e fischiata dopo la brutta prestazione.

“I tifosi dovranno essere vicini alla squadra”

Dopo la sconfitta di Torino, Aurelio De Laurentiis e la società erano stati chiari sul dover obbligatoriamente fare un ritiro. Lo stesso allenatore ha poi spiegato che in realtà è stato un momento di unione, come mai accaduto in questa stagione, e che la squadra si è trovata a parlare di cosa non stesse funzionando. Chiaro che poi i risultati di questo ritiro, come spiegato dal tecnico, si vedranno domani nella partita inaugurale del 2024 allo Stadio Maradona. Intanto durante la conferenza stampa pre partita a Castel Volturno, Mazzarri ha chiesto tanto sostegno da parte dei tifosi.

L’appello del tecnico di San Vincenzo livornese è stato chiaro. Ha chiesto il supporto dello Stadio Maradona per la sua squadra che, in questo momento di difficoltà, ne ha bisogno.

Per il Napoli è un momento difficile, io voglio metterci la faccia e chiedo ai tifosi di aiutarci e di starci vicino. Stiamo passando un momento di difficoltà e voglio lanciare proprio un appello alla nostra gente. Se poi non saremo soddisfacenti verremo fischiati e lo accetteremo, ma abbiamo bisogno di sostegno.

Queste le parole di Walter Mazzarri che ha promesso di voler aiutare la squadra a ritornare ai livelli che più gli competono.