De Maggio lancia l’allarme: “Attenzione a Giuntoli, chi sta provando a portare alla Juve”

Quello tra Juventus e Napoli è un duello che va anche oltre il campo, Giuntoli prova a soffiare qualcuno agli azzurri.

Il Napoli e Walter Mazzarri sono concentrati sul lavoro sul campo, con la squadra impegnata contro la Salernitana allo stadio Maradona per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Il rendimento in campionato è stato fin qui deludente, motivo per il quale De Laurentiis e la società sono pienamente concentrati nel regalare qualche rinforzo a Mazzarri. Uno dei nomi sul quale si sta puntando è Lazar Samardzic dell’Udinese, duttile e forte centrocampista classe 2002 che i partenopei avrebbero individuato come investimento da fare per il presente, ma anche per il futuro qualora Zielinski dovesse salutare il Napoli in estate.

Chiudere l’operazione non sarà semplice. Sul calciatore, infatti, ci sono gli interessamenti anche di altri club, tra tutti la Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il d.s. stimava tanto Samardzic già ai tempi di Napoli e quindi è logico pensare che intenda portarlo anche a Torino. Un duello, quello tra Juventus e Napoli, che continua a tenere banco al di là del campo.

Dal Napoli alla Juventus, Giuntoli vuole portare a Torino l’intero staff medico

Eppure gli scontri potrebbero non essere finiti qui. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha infatti voluto lanciare un messaggio d’allarme al club partenopeo. Pare, infatti, che negli scorsi giorni – con il presidente Aurelio De Laurentiis in Spagna per qualche giorno di relax – Cristiano Giuntoli si sia mosso per soffiare alcuni elementi al Napoli. Ebbene, stando a quanto raccontato da De Maggio, l’intenzione della Juventus sarebbe quella di prendere l’intero staff medico azzurro e portarlo al J Medical sotto consiglio di Giuntoli.

“Tutto lo staff sanitario, con a capo il dottor Raffaele Canonico, i medici e i fisioterapisti. Sono questi i prossimi obiettivi di Cristiano Giuntoli che vorrebbe portarti alla Juventus“, queste le parole di Valter De Maggio che mettono in allarme De Laurentiis.

L’ex direttore sportivo azzurro conosce bene il valore dello staff sanitario al servizio del Napoli, che da anni è riconosciuto come uno dei migliori in Italia e in Europa anche per il basso numero di infortuni avuti. Perdere un gruppo di lavoro così affiatato e di valore rappresenterebbe una grave perdita per il Napoli. Ora De Laurentiis dovrà dunque fare attenzione e provare a trattenere anche il proprio staff medico. Un nuovo duello a distanza con la Juventus e Giuntoli sembra profilarsi all’orizzonte.