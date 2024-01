Traoré vicino al Napoli, ma l’acquisto è rischioso: un’incognita preoccupa i tifosi

Un nuovo calciatore nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis, è una vecchia conoscenza del nostro campionato e gli azzurri pare siano in pole position per acquistarlo

Qualche settimana fa, all’indomani del pareggio interno contro il Monza, in quella che era l’ultima gara del 2023, Aurelio De Laurentiis era stato chiaro nelle dichiarazioni post partita. Il presidente del Napoli, infatti, durante una conferenza stampa aveva spiegato di essere il principale responsabile di questa fallimentare stagione per gli azzurri. Aurelio De Laurentiis infatti si era addossato tutte le colpe del tracollo avuto quest’anno dalla sua squadra difendendo, allo stesso tempo, allenatore, giocatori e dirigenti.

Infine aveva promesso di regalare ai suoi tifosi tanti colpi di mercato in questa sessione di gennaio. Mercato che invece, durante l’estate, era stato ritenuto non all’altezza. Non sono arrivati i giocatori adeguati per una squadra che, invece, doveva difendere lo scudetto e magari provare a bissarlo. Il presidente e produttore cinematografico aveva infatti annunciato degli acquisti sicuri tra difesa e centrocampo.

Come spesso accade, però, al momento è arrivato il solo Pasquale Mazzocchi autore, tra l’altro, di un esordio shock in maglia azzurra. Nonostante i tanti nomi trattati e presenti sul taccuino, come già accaduto in estate, il Napoli sta trovando difficoltà nel finalizzare le trattative di mercato.

Si avvicina Ahmed Traorè

Soltanto pochi giorni fa l’occasione che avrebbe portato a Napoli Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, stava per concretizzarsi. Ad oggi però la trattativa appare invece essersi arenata in un punto di non ritorno. Come già visto quest’estate con l’Inter, le richieste del papà-agente del giocatore sono molto alte. Niente a che fare con quanto proposto da Aurelio De Laurentiis che si è fatto scavalcare dal suo ex collega Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus. Samardzic quindi sembra essere più intenzionato a scegliere i bianconeri ed il Napoli è dovuto ricorrere al piano B: Ahmed Traorè.

Il centrocampista, oggi in Premier al Bournemouth arriverebbe in prestito. Il Napoli, nelle ultime ore, ha accelerato in maniera decisiva per il giocatore che pare avvicinarsi sempre di più ai partenopei. Ex Sassuolo e di nazionalità ivoriana è però appena guarito dalla malaria. Questo problema lo aveva tenuto lontano dai campi dal 20 novembre, data della sua ultima presenza in campionato.

Questo è un dato che preoccupa i tifosi del Napoli che invece già pregustavano l’arrivo di Samardzic che in Serie A si sta distinguendo parecchio grazie al suo talento. Ahmed Traorè ha giocato soltanto 9 partite in questa stagione tra campionato, coppa di lega e nazionale.