Ritiro Napoli, decisione inaspettata di De Laurentiis: è successo a Castel Volturno

Qualcosa si muove a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare una cosa in merito al ritiro della squadra stabilito ad inizio settimana

È forse il momento più difficile della stagione del Napoli. Un campionato che era partito con aspettative molto alte e che invece si sta dimostrando come un’annata da cancellare. Partito tutto dalla decisione del precedente tecnico, Luciano Spalletti, di volersi dimettere e da un insufficiente mercato estivo. La pesante sconfitta con il Torino, subita nella prima partita di questo 2024, ha fatto capire che tante cose in questo Napoli non stanno funzionando.

Nonostante il cambio allenatore, Walter Mazzarri è riuscito a fare anche peggio. Accolto con grande entusiasmo dalla tifoseria partenopea che aveva bocciato all’unisono il francese Rudi Garcia, con il tecnico toscano la musica è cambiata, ma non in meglio sicuramente. Tante sconfitte, poche occasioni da gol trasformate, poco cinismo sotto porta e difesa che fa acqua da tutte le parti. Il 433 di Walter Mazzarri, da sempre abituato invece a giocare con difesa a 3, non sta portando niente di quanto sperato. Così dopo il 3-0 e la contestazione subita allo Stadio Grande Torino, Aurelio De Laurentiis aveva deciso di mandare la squadra in ritiro a Castel Volturno.

La decisione di Aurelio De Laurentiis

Gli azzurri, dall’inizio di questa settimana, sono stati in ritiro nel centro sportivo di Castel Volturno su decisione della dirigenza e di tutto lo staff tecnico. La pesante sconfitta subita in trasferta dai granata non è piaciuta ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha così deciso di scendere nuovamente in campo e prendere la decisione di mandare la squadra in ritiro. Sabato alle 15 c’è l’importante derby campano contro la Salernitana. La squadra di Mazzarri sta preparando questa partita dove, stavolta, non ci saranno scusanti e bisognerà ottenere i tre punti. Come riportato da Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, oggi pomeriggio molti giocatori del Napoli hanno però lasciato il ritiro di Castel Volturno.

Secondo quanto spiegato dal giornalista, infatti, i calciatori sono andati via in taxi e si ritroveranno questa sera per l’appuntamento in hotel. La decisione di Aurelio De Laurentiis sarebbe stata quindi quella di interrompere, almeno in maniera parziale, il ritiro che era iniziato lunedì mattina.

Intanto la dirigenza sta lavorando attivamente sul mercato. Quando sembrava davvero tutto fatto per l’approdo di Lazar Samardzic al Napoli, la situazione è invece andata giorno dopo giorno peggiorando. Il padre-agente del giocatore, infatti, pare aver trovato l’accordo con la dirigenza della Juventus che avrebbe così di fatto “scippato” al Napoli quello che sarebbe dovuto diventare il prossimo trequartista titolare.