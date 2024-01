Samardzic non ha ancora accettato il Napoli: retroscena clamoroso per giugno

Come ormai consuetudine, la trattativa per portare Lazar Samardzic al Napoli si sta trasformando in una vera telenovela.

Walter Mazzarri è in attesa di rinforzi, ma ad oggi, dopo l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, nonostante le dichiarazioni di “rito” di Aurelio De Laurentiis, si registrano ancora zero innesti in entrata, per un Napoli che prosegue nella sua emergenza di risultati e di rosa.

Il team a disposizione di Walter Mazzarri è praticamente ridotto all’osso: Elmas è stato ceduto agli albori della sessione di riparazione, facendo presagire una chiusura imminente di un centrocampista in entrata, nello specifico Samardzic, ma ad oggi, nessun passo in avanti è stato effettuato in tale direzione. Ad aggravare la situazione, l’impegno di Anguissa con il Camerun in coppa d’Africa, che con ogni probabilità terrà l’ex Fulham fuori dai radar azzurri per circa un mese.

Samardzic – Napoli: novità sull’intoppo nella trattativa

Da giorni si parla e scrive di Napoli e Samardzic vicini o vicinissimi, l’Udinese dovrebbe aver accettato l’offerta da 20 milioni più 5 di bonus presentata dai campioni d’Italia, i fatti, però, dicono che il centrocampista serbo d’origine tedesca resterà a disposizione di Cioffi ancora per un pò di tempo.

Nella giornata di oggi, sono circolate voci relative ad un interessamento del Brighton per il calciatore, news che parlavano addirittura di un principio d’accordo tra gli inglesi e il patron dei bianconeri Pozzo. Sky Sport ha smentito tali indiscrezioni, definendo quello del team di De Zerbi come un semplice apprezzamento.

Secondo Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato, però, ci potrebbe essere un’altra contendente per Samardzic, una società interessata al giocatore però in vista della prossima estate e che non lo acquisterebbe nella finestra di calciomercato attuale. Si tratta della Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo dei bianconeri, separatosi dal Napoli dopo la vittoria dello scudetto insieme a Luciano Spalletti.

Stando a quanto reso noto da Di Marzio, la Juventus starebbe spingendo per accaparrarsi Samardzic la prossima estate, avendo ora dei paletti che impedirebbero alla “Vecchia signora” di affondare per un investimento più cospicuo. A Torino, infatti, per gennaio dovrebbe arrivare il solo Tiago Djalo, per cui l’ufficialità sarebbe prevista nella prossima settimana.

Insomma, un nuovo intoppo in una trattativa che sembra non avere un termine e che sta rievocando cattivi ricordi nelle menti dei tifosi partenopei, tante volte scottati dalle mancate chiusure in sede di trattative del Napoli. Non ultimo il caso di Gabri Veiga, perso nel giro di una giornata dopo aver trascorso una decina di giorni con l’accordo in pugno.