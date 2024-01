Report allenamento Napoli, buone notizie per Mazzarri: c’è un rientro

Il Napoli ha pubblicato il consueto report allenamento sul sito della società: c’è un rientro per Mazzarri.

Il Napoli si è allenato anche quest’oggi a Castel Volturno. Gli azzurri devono preparare la partita al Maradona contro la Salernitana, gara piuttosto importante per dare risposte dopo la disfatta contro il Torino. Gli azzurri hanno capitolato all’Olimpico per 3-0, offrendo una prestazione assolutamente negativa che ha scatenato la contestazione dei tifosi.

Per questo sarà davvero importante riuscire a mostrare una reazione immediata, per cercare di ritrovare un entusiasmo e un ottimismo che sembra oramai perduto. La vittoria manca oramai da un mese (dal 16 dicembre contro il Cagliari) e la classifica mostra un preoccupante nono posto in classifica.

Report allenamento, c’è un rientro

Nel report dell’allenamento odierno, la società ha annunciato le ultime novità riguardo ai calciatori indisponibili, riportando un rientro importante per Mazzarri: si tratta di Gianluca Gaetano.

Si apprende infatti che Gaetano si è allenato in gruppo dopo il solo allenamento personalizzato svolto ieri. Il centrocampista partirà comunque molto probabilmente dalla panchina contro la Salernitana per motivazioni di natura tecnica (è in vantaggio Cajuste su di lui), ma rappresenta comunque un’opzione importante in un centrocampo già orfano di Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa col suo Camerun.

Si attendono ulteriori interventi sul mercato, come potrebbe essere l’arrivo di Lazar Samardzic, ma, per il momento, ancora nessuno è arrivato. Per questo, Gaetano resta al momento un calciatore importante per le rotazioni ed sono state bloccate tutte le trattative per una sua partenza in prestito nonostante lo scarso impiego fin qui accumulato.

Napoli, le ultime su Olivera

Per il resto, invece, l’unica informazione degna di segnalazione è l’allenamento personalizzato in palestra svolto da Olivera. L’uruguagio sta smaltendo il grave infortunio patito nel match contro l’Atalanta, che ha costretto gli azzurri ad intervenire sul mercato con l’acquisto di un terzino abile a giocare su entrambe le fasce della linea difensiva come Pasquale Mazzocchi.

Di seguito l’intero comunicato pubblicato dal club azzurro sull’attività svolta dalla squadra quest’oggi: