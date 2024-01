Mercato Napoli, Ngonge come alternativa in attacco: può arrivare solo in un caso

Il calciomercato del Napoli prosegue, sono tante le trattative sul tavolo di De Laurentiis e Mauro Meluso, d.s degli azzurri.

Non solo Lazar Samardzic, il centrocampista serbo d’origine tedesca, ad oggi, sembra il più prossimo a tingersi d’azzurro, nonostante ciò, il patron dei campioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando su più fronti.

Notizia di ieri i contatti con l’Hellas Verona per Cyril Ngonge, stellina dei butei che tanto sta facendo bene nel corso di questa Serie A, sul ragazzo belga, è stato però registrato anche il tentativo d’acquisto della Fiorentina, che ad oggi non ha soddisfatto i gialloblù veneti.

Ngonge – Napoli, le novità sulla trattativa per l’esterno

Nella giornata di ieri erano circolate voci in merito ad una possibile cessione di Lindstrom, vero oggetto misterioso del mercato azzurro, nonostante l’esborso da circa 30 milioni avvenuto la scorsa estate, in cui il danese fu l’unica operazione degna di nota del club.

Per questa motivazione, le indiscrezioni rilasciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, in merito ai contatti tra Napoli ed Hellas per Ngonge, aveva fatto immaginare ad un vero e proprio passaggio di consegne. A quanto pare, però, non dovrebbe essere così. Il portale Tuttomercatoweb, ha specificato che in virtù di un acquisto effettuato all’epoca del decreto crescita, non sarebbe conveniente valutare l’ipotesi di un prestito per Lindstrom, che allo stesso tempo, visti i sopracitati 30 milioni, resta un investimento da preservare e rilanciare, nei prossimi 6 mesi o nella prossima stagione, in cui inizierà il vero e proprio nuovo corso.

Per questa motivazione, secondo TMW, l’approccio per Ngonge sarebbe riconducibile unicamente ad una possibile altra partenza, quella di Alessio Zerbin, molto vicino al Frosinone. Il Napoli potrebbe accellerare per l’esterno offensivo del Verona qualora si concretizzasse il passaggio del suo giocatore ai ciociari, ad oggi, però, persiste distanza tra i due club, con De Laurentiis spintosi ad una offerta di 7 – 8 milioni, a fronte della richiesta da 12 della società veneta.

Insomma, una situazione che resta da monitorare, ma che a differenza di quella riguardante il sopracitato Samardzic, sembra tutto fuorchè vicina alla chiusura. Potrebbero essere decisivi i prossimi giorni, quando il Napoli potrebbe tentare l’accellerata decisiva su più tavoli. L’obiettivo resta quello di offrire a Mazzarri una rosa maggiormente competitiva, in grado di lanciare l’ex Cagliari e Torino verso il quarto posto, con la Supercoppa Italiana, in scena a breve nel mirino.