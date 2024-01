Osimhen, annuncio bomba dall’agente: svelata la destinazione dopo Napoli

Ancora fa scalpore il nme di victor Osimhen in relazione al calciomercato, nonostante il ricco rinnovo firmato poche settimane fa.

Victor Osimhen ha firmato un ricco rinnovo poche settimane fa. Un prolungamento che ha reso il nigeriano il calciatore con lo stipendio più alto della storia calcistica napoletana, uno stipendio giustificato dal valore della clausola stipulata nel contratto, dal valore di 130 milioni.

Una trattativa estenuante quella con l’agente del calciatore, il noto Roberto Calenda, che nel corso dei ritiri azzurri divisi tra Abruzzi e Trentino, si è presentato per ben 9 volte alla corte del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis. Nove incontri, a seguito dei quali, proprio alla vigilia dell’esordio contro il Frosinone, sembrava esser giunti ad un lieto fine, poi ritardato di parecchi mesi, con il rischio concreto di mandare tutto all’aria.

Come dimenticare infatti il clamoroso caso Tik Tok, per il quale il procuratore dell’attaccante minacciò addirittura vie legali, con la annessa reazione di pancia di Osimhen, che cancellò tutte le foto in maglia Napoli dal proprio profilo Instagram. Insoma, momenti complicati, che sicuramente avranno inciso sul rendimento del calciatore in una stagione ad oggi per quasi la totalità della rosa maledetta.

Rinnovo Osimhen: c’è il verdetto dell’agente!

Per molti addetti ai lavori, l’accordo tra De Laurentiis ed Osimhen è stato a tutti gli effetti quello per un rinnovo “ponte”. L’ex Lille, infatti, secondo più fonti lascerà comunque Napoli in estate a fronte del pagamento della clausola ed avrebbe prolungato solamente per non chiudere in maniera brusca con il Napoli, scegliendo la via più conveniente per entrambi.

Di questo avviso, almeno stando alle sue dichiarazioni, l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che ai microfoni di 1Tv Sport Georgia, si è così espresso:ù

“Osimhen ha rinnovato, ma davvero credete che rimarrà tutta la vita a Napoli? Io lo dico ora, per me andrà in Arabia, ecco, in questo è differente da Kvaratskhelia”.

Una sentenza quella del procuratore del georgiano, che ci ha tenuto a specificare la differenza di vedute del proprio assistito:

“Kvaratskhelia non ci andrebbe neanche per un miliardo di euro, potrebbe accettare: RealMadrid, City o Bayern, ha obiettivi diversi, vuole il successo e lo sta già ottenendo”.

Dichiarazioni chiare quelle del procuratore di Kvaratskhelia, espressosi a tutto tondo anche sui possibili interessamenti nei confronti del proprio assistito, lasciando intendere che con ogni probabilità, al termine del campionato, si siederà ad un tavolo con De Laurentiis per discuterne. Staremo a vedere.