Notizie calcio Napoli, ultim’ora da Castel Volturno: “Si è allenato a parte”

In casa Napoli il morale è inevitabilmente basso: la speranza è la sfida alla Salernitana possa ridare stimoli agli azzurri. Intanto, da Castel Volturno non arrivano grandi notizie.

Il Napoli si è ritrovato quest’oggi a Castel Volturno per tenere la sessione odierna di allenamento, in preparazione alla sfida di sabato pomeriggio contro la Salernitana. Il match contro i campani può rivelarsi un crocevia fondamentale per la stagione del club azzurro, che sembra maledetta e lontana da ogni aspettativa alla vigilia della stessa. La squadra di Walter Mazzarri è precipitata al nono posto dopo la sconfitta contro il Torino, che è stata un’ulteriore mazzata al morale di tutta la piazza. Come se non bastasse, è dilagata anche la contestazione da parte dei tifosi, ormai stufi del rendimento di uno spogliatoio che sembra avere davvero pochi stimoli.

Insomma, non lo scenario ideale per mister Walter Mazzarri, che deve far fronte a una situazione che si fa addirittura più ardua rispetto a quanto preventivato. Dal canto suo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di mandare la squadra in ritiro, fino al match contro la Salernitana. Una scelta che fa da ponte alla partenza verso l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Da Castel Volturno, intanto, arriva un’ulteriore cattiva notizia dal consueto report quotidiano di allenamento.

Ultime news Napoli: Gaetano lavora a parte

Gianluca Gaetano ha lavorato a parte quest’oggi a Castel Volturno, a darne conto è lo stesso club azzurro nel report quotidiano pubblicato sul sito ufficiale in seguito alla sessione pomeridiana.

Prosegue il lavoro personalizzato anche per Mathias Olivera, che è atteso in campo dopo il lungo stop per il lungo infortunio patito al ginocchio in occasione del match contro l’Atalanta.

Report allenamento SSC Napoli: la nota

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15.

La squadra ha iniziato la sessione sul campo due con riscaldamento e lavoro tecnico tattico.

Successivamente il gruppo si è spostato sul campo uno dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Gaetano.

Nelle scorse ore, Mazzarri ha potuto contare sul ritorno di Leo Ostigard; una notizia di non poco conto, se si considera che in quella zona del campo Natan ne avrà ancora per molto, in seguito all’infortunio alla spalla.