Mercato Napoli, il procuratore rivela: “L’ho proposto a De Laurentiis, c’è anche la Juve”

Ore frenetiche in casa Napoli, alla ricerca dei profili giusti per permettere al team di Walter Mazzarri di risalire la china.

Registrato l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, acquistato a titolo definitivo per 3 milioni di euro dalla Salernitana, Aurelio De Laurentiis prosegue nella sua missione, quella di risollevare il Napoli attraverso nuovi innesti.

“Acquisteremo calciatori sul mercato per recuperare terreno, è solo colpa mia, non degli allenatori”, queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza dal leader della FilmAuro nel post Monza, che solamente pochi giorni prima aveva annunciato “Tre, se non quattro acquisti”, confermando inoltre la cessione di Elmas al Red Bull Lipsia.

“Ne ho parlato con il Napoli”, l’agente del giocatore esce allo scoperto

Gli obiettivi non così tanto nascosti sono 3: un difensore centrale, esplicita richiesta di Walter Mazzari, che deve fronteggiare l’infortunio di Natan, che rimarrà out per circa un mese e mezzo, oltre che due centrocampisti, uno per sostituire l’ex Elmas, l’altro per fronteggiare l’assenza di Anguissa, impegnato in coppa d’Africa.

Ad oggi, il calciatore che pare più vicino a tingersi d’azzurro pare Lazar Samardzic, per cui come si suol dire si attende solamente l’ufficialità, anche se visti i trascorsi recenti, si predica ancora calma e cautela dal Napoli. Il serbo d’origine tedesca dovrebbe arrivare per la stessa cifra pattuita con il Lipsia per la cessione di Elmas, circa 25 milioni da versare nelle casse dell’Udinese.

Il club friuliano, però, possiede il cartellino di un altro giocatore particolarmente apprezzato sotto l’ombra del Vesuvio, si tratta di Nehuen Perez, difensore bianconero e della nazionale argentina che sarebbe ben felice di sposare il progetto partenopeo, come dichiarato dal suo stesso agente.

Un altro procuratore, però, nello specifico quello di Khvica Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha rilasciato proprio quest’oggi una ulteriore indiscrezione di mercato. L’agente della stella georgiana, nel corso di 1TvSport, ha parlato di un altro dei suoi assistiti, affermando di averlo proposto seppur in maniera non del tutto concreta, a Napoli e Juventus:

“Non posso nasconderlo, sono pazzo di un terzino sinistro come Irakli Azarov. Ne ho parlato con il presidente del Napoli, De Laurentiis, con la Juventus e altri, ma non è stato un colloquio specifico”.

Si tratterebbe quindi di Azarov, terzino mancino dello Shakhtar, club in cui si è accasato dopo l’esperienza poco felice alla Stella Rossa di Belgrado. Il calciatore, valutato da Transfermarkt 3 milioni e mezzo, sarebbe stato proposto anche alla Juventus. Ad oggi, però, non ci sarebbe nessuna trattativa in essere.