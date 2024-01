“Conte vicino al Napoli, ne ho parlato con De Laurentiis”: il retroscena fa rumore

Non è un mistero che uno dei sogni per il futuro di De Laurentiis per il Napoli sia Conte: in più occasioni, l’ex Juve è stato vicino agli azzurri. Il retroscena che segue ne è una conferma.

Una presenza che sicuramente non passa inosservata. Già, perché Antonio Conte e il Napoli più volte sono stati accostati l’uno all’altro in queste settimane, a partire da quando Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare Rudi Garcia. Molte voci hanno svelato addirittura di un incontro tra le parti, per cercare di trovare un accordo, anche se la medesima indiscrezione fu smentita dallo stesso tecnico leccese sul suo profilo Instagram.

C’è da scommettere, però, che il suo nome ritorni presto sulla scrivania del patron azzurro, in vista dell’estate. Il club azzurro, infatti, virerà su un altro tecnico e con ogni probabilità De Laurentiis un tentativo lo farà. In ogni caso, i rumors sono tornati nuovamente d’attualità dopo la visita di Conte al Grande Torino, nello sprofondo granata della squadra di Walter Mazzarri a cui i tifosi azzurri, loro malgrado, hanno dovuto assistere. In particolare, c’è un nome che potrebbe avvicinare l’ex Commissario Tecnico della Nazionale: quel Gianluca Petrachi che nel lontano 2009 già consigliò Conte a De Laurentiis, così come svelato qualche tempo fa proprio dall’ex direttore sportivo di Roma e Torino.

Ultime calcio Napoli: Petrachi-Conte e quel retroscena del 2009

In estate, il Napoli attuerà, con ogni probabilità, una vera e propria rivoluzione, dal tecnico fino ad arrivare alla figura di direttore sportivo. In questa stagione così complicata, infatti, è divenuta traballante anche la posizione di Mauro Meluso. Nome fortemente accostato è quello di Gianluca Petrachi che, secondo svariate fonti, potrebbe essere una delle carte che Aurelio De Laurentiis può giocarsi per convincere Antonio Conte ad accettare l’incarico sulla panchina azzurra.

D’altronde, sono due profili che sono accostati ormai da tempo ai partenopei ed è risaputo che tra i due c’è un ottimo feeling, motivo per cui il patron azzurro potrebbe fare leva su questo aspetto per porre le basi al Napoli che verrà.

“Proposi già Conte”: il retroscena sul Napoli di Petrachi

Di seguito, le parole rilasciate poco meno di due anni fa dal direttore sportivo Gianluca Petrachi su Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: