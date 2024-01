Balotelli ‘chiama’ De Laurentiis in diretta: quello che succede è imperdibile – VIDEO

Il Napoli è in ritiro, decisione presa a seguito della prestazione di Torino, che ha fatto registrare l’ennesimo k.o. Un momento difficile che non frena la voglia di azzurro di Balotelli.

Il Napoli non sa davvero più vincere. Con il Torino è arrivato l’ennesimo k.o stagionale, una annata ad oggi incredibilmente al di sotto le attese, culminata nella gestione Walter Mazzarri, ad oggi in grado di far peggio del suo predecessore Rudi Garcia.

Ben 4 le sconfitte in campionato dall’avvento dell’allenatore toscano, a cui vanno aggiunti passi falsi in Champions League e l’umiliazione subita in Coppa Italia. Poco, troppo poco per un allenatore richiamato alla base per cercare di far meglio del suo predecessore.

Calciomercato Napoli, Balotelli si propone in diretta

Per questa motivazione, il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato nelle scorse settimane un deciso intervento nel calciomercato di gennaio. Ad oggi, però, a fronte della cessione di Elmas al Red Bull Lipsia per 25 milioni, a Napoli è arrivato il solo Pasquale Mazzocchi, acquistato dalla Salernitana per 3 milioni ed autore dello sfortunato esordio di Torino.

Secondo i vari esperti di mercato, sarebbero però tante le piste su cui il direttore sportivo Mauro Meluso starebbe lavorando. Da Lazar Samardzic, che ad oggi pare il calciatore più prossimo a vestire la maglia azzurra per sostituire il sopracitato Elmas, sino ad Antonin Barak, ex pupillo ed ultima indiscrezione lanciata proprio quest’oggi.

Per la difesa, invece, si naviga ancora in alto mare. Mazzarri ha esplicitamente richiesto un centrale veloce che possa sostituire Kim nell’economia di gioco, motivazione per cui il Napoli si era fiondato su Dragusin. A quanti pare, però, l’ex Juventus si accaserà al Tottenham, costringendo il Napoli ad optare per un piano B, che potrebbe corrispondere all’argentino Perez dell’Udinese, per quello che sarebbe un clamoroso doppio colpo dal Friuli.

Solamente il reparto offensivo ad oggi non pare in procinto di subire modifiche, nonostante qualche notizia circolata in merito ad una possibile richiesta di cessione di Simeone. Nonostante ciò, però, ai microfoni di Tv Play, una vecchia conoscenza del calcio italiano si è esplicitamente proposta al Napoli. Si tratta di Mario Balotelli, che da ormai anni stringe l’occhiolino alla società partenopea, pur non riscontrando i favori di De Laurentiis.

Nel corso della trasmissione sopracitata, “Super Mario”, alla domanda sulla possibile soluzione alla crisi del Napoli ha risposto: “Sono qua”, facendo scaturire la reazione divertita degli altri ospiti.

Baloletti ‘chiama’ il Napoli e De Laurentiis: il VIDEO

Di seguito, le immagini del divertente siparietto che ha visto come protagonista Mario Balotelli ai microfoni TV Play: