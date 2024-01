“Affondo del Napoli”: scambio in Serie A, è il pupillo di De Laurentiis

Prosegue la frenetica ricerca ai nuovi innesti in casa Napoli, in una situazione di classifica inimmaginabile ad inizio campionato.

Registrato l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana per 3 milioni ed autore dello sfortunato esordio con il Torino, il direttore sportivo Meluso e De Laurentiis proseguono nella frenetica ricerca di rinforzi per il Napoli.

Ad oggi, i campioni d’Italia in carica sono in emergenza totale e necessitano di due centrocampisti oltre che di un difensore centrale, esplicita richiesta di Walter Mazzarri, alla ricerca di un uomo dinamico che gli permetta di giocare con la linea alta.

Ad oggi, sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea, nonostante ciò, almeno per le prossime ore, non sono previste chiusure.

Calciomercato Napoli, ADL piomba sul suo ex pallino

Lazar Samardzic è ad oggi la soluzione che pare più vicina a tingersi d’azzurro. Il serbo d’origine tedesca, potrebbe accasarsi a Napoli per 25 milioni, la stessa cifra incassata dagli azzurri per la cessione di Elmas al Lipsia. La trattativa tra De Laurentiis e Pozzo, patron dei friulani, va avanti ad oltranza e ogni giorno pare quello buono per la chiusura.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, vista la chiusura imminente della trattativa tra il Genoa ed il Tottenham per Dragusin, il Napoli avrebbe provato ad inserire nella trattativa con l’Udinese anche il cartellino di Nehuen Perez, come confermato dallo stesso agente dell’argentino, definitosi lusingato dell’interesse dei campioni d’Italia in carica.

Nonostante ciò, la necessità sopracitata di un doppio colpo in entrata nella zona mediana, sta spingendo il Napoli a guardarsi ulteriormente intorno. Secondo Tuttomercatoweb, nello specifico, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino un suo ex pupillo, l’ex Hellas Verona Antonin Barak. Il centrocampista della Fiorentina, come dichiarato in prima persona, era stato vicinissimo al Napoli proprio nell’estate del 2022, salvo poi scegliere la Fiorentina.

News Napoli: idea di scambio Demme-Barak, la reazione della Fiorentina

Secondo il portale esperto di calciomercato, il d.s Meluso vorrebbe inserire nella trattativa Diego Demme, fuori dai piani societari e tecnici, una ipotesi che a quanto pare non scalderebbe particolarmente i gigliati che, secondo TMW, potrebbero essere più orientati a valutare il cartellino di Ostigard, altro calciatore in uscita dal Napoli, che potrebbe fare proprio al caso di Vincenzo Italiano, alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto difensivo.

Staremo a vedere quindi, ad oggi, tra la moltitudine di nomi in orbita Napoli, registriamo anche quello del viola Barak.