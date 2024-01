Ultras Napoli, coro spiazzante all’Olimpico: c’entra lo Scudetto (VIDEO)

La contestazione dei tifosi è esplosa durante la partita del Napoli contro il Torino: il coro è spiazzante.

La prestazione di oggi del Napoli contro il Torino ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi. Gli azzurri hanno infatti perso per 3-0 contro i granata, non risultando mai in partita dal primo all’ultimo minuto. La performance messa in mostra dalla squadra è forse la peggiore stagionale, con nessun calciatore a salvarsi. Tanto ha inciso l’espulsione del neo acquisto Mazzocchi pochi minuti dopo dall’ingresso in campo che ha segnato il suo debutto, ma questo non può in nessun modo giustificare il tracollo successivo vistosi in campo.

I tempi dello Scudetto sembrano quindi ormai lontani: al termine della giornata, la squadra di Mazzarri si trova addirittura al nono posto. Gli addii di Luciano Spalletti e di Cristiano Giuntoli di quest’estate sembrano aver segnato un punto di non ritorno per gli azzurri, oramai lontani parenti di quelli visti nella scorsa stagione.

Ultras Napoli, che contestazione all’Olimpico

I tifosi del Napoli presenti all’Olimpico di Torino hanno risposto a questa prestazione con una feroce contestazione, senza risparmiare nessuno. Questa è iniziata già durante la partita: subito dopo il gol del 3-0 granata siglato da Buongiorno è partito dal settore ospiti un lancio di fumogeni che ha interrotto la partita per diversi minuti. Moltissimi anche i cori contro la squadra, proseguiti poi anche dopo il termine della gara nel momento in cui i calciatori azzurri si sono presentati sotto il settore ospiti per mostrare il loro rammarico per la brutta partita messa in mostra.

Stavolta però la rabbia dei tifosi è stata nettamente maggiore rispetto ai semplici fischi che si sono sentiti in alcune occasioni per le brutte prestazioni messe in mostra dai ragazzi azzurri in questa stagione. Stavolta, l’impressione comune è stata quella di star assistendo ad una squadra che sembra essersi arresa, come se i picchi mostrati lo scorso anno siano non più replicabili.

Fra i cori effettuati dai tifosi ne spicca uno in particolare. Un filmato mostra infatti gli ultras intonare il coro: “Vaffancul* allo Scudetto, meritiamo più rispetto“. Simbolo che i supporters non accettano più l’alibi del tricolore vinto lo scorso anno come attenuante per il disastroso campionato di quest’anno. Adesso i tempi sono cambiati e le scuse sono finite: sarà necessaria una scossa molto importante da parte di squadra e società per poter tornare a sognare.