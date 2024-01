Mazzarri è a rischio? A Sky non hanno dubbi: svelata la volontà del Napoli

L’ennesima sconfitta pesante incassata dal Napoli ha aperto ulteriormente il fronte delle polemiche attorno alla squadra azzurra, che al giro di boa della Serie A è nona in classifica. Walter Mazzarri può considerarsi a rischio? Sky svela quelle che sono le intenzione dei partenopei.

Una sconfitta che fa male, l’ennesima: il Napoli, uscito con le ossa rotte da Torino, si ritrova a gestire un momento decisamente drammatico. La classifica (nono posto, ndr) alla fine del girone d’andata è deprimente per una squadra e per una piazza che appena qualche mese fa festeggiava il trionfo incontrastato in campionato.

La polemica circa le scelte societarie e l’atteggiamento di uno spogliatoio che sembra quasi smontato e privo di ogni motivazione è inevitabile e ciò coinvolge sicuramente anche Walter Mazzarri, il tecnico chiamato da Aurelio De Laurentiis nel tentativo di risollevare le sorti della stagione in corso. Molte le decisioni finite sotto la lente d’ingrandimento dai parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, anche se la linea del Napoli – stando all’annuncio rilasciato nel pomeriggio di ieri dal direttore sportivo Mauro Meluso – è quella di continuare a rinnovare la fiducia al tecnico di San Vincenzo.

Ultimissime calcio Napoli: Mazzarri non è a rischio

La situazione in casa Napoli non è sicuramente tra le più semplici: la classifica parla chiaro e pesa come un macigno, malgrado le aspettative di questa stagione erano tutt’altre.

Walter Mazzarri, però, non rischia: dopo le parole del direttore sportivo Meluso arriva l’annuncio anche da parte del giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini che, oltre a confermare l’idea di andare a ritiro (in attesa la comunicazione ufficiale della società, ndr), conferma la linea tracciata dai partenopei in merito alle sorti del proprio tecnico.

L’intervento di Ugolini a Sky Sport su Mazzarri

Massimo Ugolini, nel corso del suo intervento rilasciato a Sky Sport, ha dichiarato:

“Nessuna novità in vista per Mazzarri. Mentre delle novità sono attese in merito alla decisione di mandare la squadra in ritiro. Tutto lascia pensare che la squadra si ritroverà questa sera, ma si è in attesa del comunicato ufficiale da parte del club partenopeo”

Pochi dubbi, dunque, circa la volontà del Napoli di proseguire con Mazzarri, che avrà modo di lavorare più intensamente con la sua squadra in quello che dovrebbe essere questo ritiro in vista della sfida contro la Salernitana e della trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa.