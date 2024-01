“De Laurentiis blocca tutto”: si ‘ferma’ il mercato del Napoli, c’entrano tre giocatori

Seria presa di posizione da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che avrebbe deciso di lasciare ferme alcune trattative di mercato che sembravano ormai prossime alla chiusura.

Scende nuovamente in campo Aurelio De Laurentiis e con lui tutti suoi uomini che costituiscono la dirigenza del Napoli. Non appena una settimana fa iniziava il periodo del calciomercato invernale, quella azzurra sembrava la squadra più attiva tra quelle della nostra Serie A. In effetti lo stesso presidente aveva spiegato che sarebbero stati tanti i colpi in entrata, quasi come voler provare a porre rimedio dalla sciagurata stagione vista sin qui. Allora ecco che la dirigenza era scesa in cattedra con il fulmineo acquisto di Pasquale Mazzocchi. Fulmineo anche il suo esordio in azzurro durato solamente 4 minuti dopo un brutto fallo che lo ha costretto all’espulsione.

Veloce era stata anche la trattativa per Lazar Samardzic che, dopo l’uscita di Elmas, era un giocatore prossimo a vestire l’azzurro. La trattativa per il centrocampista serbo-tedesca ha invece subito dei rallentamenti che comunque non dovrebbero cambiare quello che sarà l’esito finale dell’operazione, con il numero 24 dell’Udinese che diventerà un calciatore del Napoli nei prossimi giorni. Resta ancora in sospeso il punto sulle uscite, tanti erano i nomi considerati esuberi.

Mercato Napoli, stop alle trattative: decide ADL

Tra i nomi in lista d’attesa e prossimi a lasciare Napoli ci sono Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin. Tutte e tre le trattative in uscita sembravano a buon punto ma, secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tutto Mercato Web, la situazione è invece diversa. Era ad un passo dal ritorno in Liguria, stavolta sponda Genoa, Zanoli che da circa sei mesi sta aspettando di unirsi alla brigata di Gilardino per poter mettere più presenze nelle gambe. La sua cessione in prestito, invece, è attualmente in stand by. Tutto questo perché ADL ha messo nel mirino il difensore centrale dei rossoblu, Radu Dragusin, ed uno suo possibile acquisto sarebbe possibile soltanto con la cessione a titolo definitivo di Zanoli.

Le due dirigenze quindi stanno lavorando ad un affare ben più ampio rispetto alla trattativa per il solo Zanoli. Dragusin però interessa a mezza Europa. Non solo il Napoli, ma anche il Tottenham, il Milan ed il Bayern Monaco seguono il difensore rumeno. Situazione analoga per quanto riguarda Gaetano. Su di lui ci sono Frosinone, Hellas Verona, Empoli e Salernitana, ma la sua cessione arriverà soltanto con due nuovi innesti. Passiamo invece al capitolo Zerbin, di cui anche la sua vendita è temporaneamente bloccata.

Con la partenza di Elmas, Zerbin adesso è la prima riserva di Kvaratskhelia e con i frequenti acciacchi di Politano e la stagione flop di Lindstrom, è una buona alternativa anche a destra. Come aveva confermato il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, i ciociari sono interessati ad un suo acquisto in prestito. La sensazione è che almeno fino a giugno possa rimanere a Napoli.