Addio Mazzarri? Nuova ‘vecchia’ idea di De Laurentiis in panchina

Walter Mazzarri rischia l’esonero dal Napoli? Oggi è una giornata di decisioni importanti per il club azzurro dopo la rovinosa sconfitta.

Il tecnico toscano è subentrato poche settimane fa a Rudi Garcia ma la media punti del Napoli si è abbassata ancora di più rispetto all’inizio della stagione. Per questo motivo è tempo di prendere decisioni importanti: al momento il ritiro fino alla prossima partita è la prima idea di De Laurentiis e anche dello staff che vorrebbe ricompattarsi tranquillamente e ripartire da capo.

Il futuro del Napoli si scrive in queste ore, anche se sembra improbabile che la società possa esonerare anche Walter Mazzarri e mettere a libro paga un terzo allenatore.

Napoli, l’addio di Mazzarri è contemplato? Spunta una vecchia idea di De Laurentiis

Il Napoli deve ripartire e farlo subito se non vuole gettare alle ortiche l’ottimo lavoro svolto fino alla passata stagione. In questo momento il campionato sta andando sempre peggio, con il nono posto che è un abisso mai toccato prima d’ora, se non agli inizi dell’era De Laurentiis in Serie A.

Qual è la soluzione? In primis la possibilità di trovare volti nuovi sul mercato e di rinforzare la rosa con i calciatori giusti che possano dare garanzie alla squadra e ai tifosi.

L’esonero di Mazzarri sembra improbabile, così come le dimissioni del tecnico toscano di cui ieri si è iniziato a vociferare. Ma continuare in questo modo non è possibile e non sono neppure da escludere clamorosi colpi di scena in pieno stile De Laurentiis. La partita di sabato prossimo contro la Salernitana potrebbe essere lo spartiacque definitivo di questa stagione: dentro o fuori.

Situazione che potrebbe valere anche per Mazzarri che in caso di sconfitta potrebbe salutare di nuovo la piazza azzurra. E in quel caso tornerebbe di moda un allenatore che è stato un pallino di De Laurentiis: Igor Tudor.

Il tecnico corato è stato vicinissimo al Napoli qualche mese fa ma poi non ha trovato l’accordo giusto con il presidente per la firma sul contratto. Il patron del Napoli offriva un semestrale mentre Tudor chiedeva sei mesi più un biennale in caso di raggiungimento dell’obiettivo Champions League. E alla fine si è virato su Mazzarri che, però, non ha portato risultati.

Dal mancato accordo Napoli – Tudor, poi, l’ex allenatore di Verona e Marsiglia è stato accostato al Besiktas che cercava un nuovo allenatore da tempo ma che ora ha lasciato “terreno libero” agli azzurri nel caso in cui volessero prendere il croato. I turchi hanno scelto Fernando Santos, ufficializzando ieri l’accordo con il mister portoghese, quindi in caso di esonero di Mazzarri il nome di Tudor potrebbe essere di nuovo in primo piano.