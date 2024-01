Mercato, il Napoli vuole l’ex Milan: colpo a sorpresa

Il Napoli è a caccia di diversi profili in questa sessione di calciomercato, ritenuta di vitale importanza da parte della dirigenza per non perdere il treno Champions League. Cercasi centrocampista, per cui si fa un nome a sorpresa e che ha giocato già in Serie A con la maglia del Milan.

Il mercato di gennaio in casa Napoli è movimentato mai come prima: la sensazione è che ci si ritrova davanti a una sessione invernale di mercato totalmente inedita, almeno per quella che è la consuetudine del club di Aurelio De Laurentiis. Difficilmente il club azzurro, in passato, ha messo a segno tanti colpi durante le settimane di gennaio, anche per non alterare gli equilibri dei vari organici a disposizione. Tuttavia, le difficoltà riscontrate in questa prima di stagione non fanno altro che porre l’accento circa la necessità di rinforzarsi ulteriormente.

Per la difesa, il nome è sempre quello di Radu Dragusin: per il difensore si attendono novità dal fronte Genoa, con cui è in piedi una trattativa per cercare di anticipare il blitz del Tottenham, che continua a essere asfissiante in ogni caso. Più articolato, invece, il discorso relativo al centrocampo: in attesa di Lazar Samardzic, che potrebbe sbloccarsi proprio nelle prossime ore, è a caccia a un altro profilo che magari possa essere acquistato a titolo temporaneo, o comunque a costi contenuti, considerando già gli onerosi investimenti che il club azzurro impiegherà per i due colpi tra difesa e centrocampo. L’ultima idea, resa nota da tuttomercatoweb.com, porta a un calciatore che nel recente passato ha vestito la maglia del Milan.

News Serie A, il Napoli pensa all’ex Milan Vranckx: c’è il sondaggio

Quale saranno i prossimi colpi del Napoli dopo l’arrivo dalla Salernitana di Pasquale Mazzocchi? Almeno due colpi sono previsti tra difesa e centrocampo, ma così come ammesso dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis non è escluso che si possa virare su un secondo colpo in mediana. Attenzione, a tal proposito, alla possibile sorpresa Vranckx, ex calciatore del Milan.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato, il giornalista Nicolò Ceccarini, che sul portale tuttomercatoweb.com scrive:

Il vice Anguissa infatti resta un altro obiettivo. Qui oltre a Soumaré c’è stato anche un piccolo sondaggio per Vranckx. La dirigenza si sta muovendo ovviamente anche in difesa.

Il calciatore ex rossonero già in passato è stato accostato agli azzurri, ma le voci non ritrovarono all’epoca riscontro con la realtà oggettiva dei fatti.