Mazzarri a rischio esonero? Annuncio di Meluso in diretta

Non lascia nessun dubbio in merito alla posizione di Walter Mazzarri il Ds Mauro Meluso. Poi, le parole sul possibile ritiro del Napoli.

La fotografia della stagione del Napoli è senz’altro racchiusa in quanto accaduto sul terreno di gioco dell’Olimpico Grande Torino, in cui gli azzurri hanno nuovamente conosciuto il sapore amaro della sconfitta. A commentare dunque il 3-0 incassato in Piemonte, il solo Mauro Meluso, intervenuto d’innanzi ai microfoni di DAZN dopo una lunga riunione avuta con la squadra.

Torino-Napoli, Meluso su Mazzarri e sul ritiro

Dopo essersi fatto attendere a lungo, d’innanzi alle telecamere di DAZN ecco arrivare Mauro Meluso, intervenuto sulla sconfitta patita contro il Torino dopo oltre un’ora dal fischio finale dell’incontro. Parole forti quelle ad opera del Ds, che ha sin da subito chiesto scusa ai tifosi nonché analizzato il motivo di tale ennesima debacle, toccando con voce anche il rischio esonero per Mazzarri nonché la possibilità di vedere il Napoli andare nuovamente in ritiro.

Su quanto accaduto nello spogliatoio:

“Abbiamo atteso che Mazzarri scendesse dalla tribuna, dato che necessitava di un ok data la squalifica. Abbiamo quindi avuto una riunione tra noi dirigenti prima di svolgere un confronto con la squadra, di cui contenuti rimangono ovviamente segreti”.

Le scuse ai tifosi:

“La partita di oggi ci costringe a chiedere scusa ai nostri tifosi, dato che la squadra scesa oggi in campo è apparsa irriconoscibile. Abbiamo deciso di intervenire quindi il prima possibile per cercare di ovviare a tale situazione buia”.

Sulle possibile cause della sconfitta:

“Lungi da me giustificare la sconfitta di oggi, ma vanno considerate le assenze di Osimhen e Anguissa causa Coppa d’Africa nonché i problemi muscolari di calciatori come Politano e Juan Jesus che ci hanno penalizzato. Ovviamente ripeto, non sono scuse o giustificazioni, perché chi scende in campo con la maglia del Napoli deve onorarla e prendersi tutte le responsabilità, dato che vogliamo uscire da questo momentaccio il prima possibile. Impossibile però negare che ad una situazione già buia di suo si aggiungono altri elementi negativi, come l’espulsione di Mazzocchi o la rete presa su rimpallo a pochi minuti dalla fine del primo tempo”.

Infine, sul ritiro e sulla posizione di Mazzarri: