Conte-Napoli, svelata l’idea di De Laurentiis: il presidente ha un piano

La presenza di Conte sugli spalti dell’Olimpico ha scatenato nuovamente le voci su un suo arrivo a Napoli: svelata l’idea di De Laurentiis.

Il Napoli è crollato quest’oggi a Torino: la sconfitta per 3-0 a Torino è il segnale inesorabile di una squadra oramai in pieno declino, lontanissima dai fasti che l’avevano portata allo Scudetto dello scorso anno. Gli azzurri sono sembrati totalmente spenti dal primo all’ultimo minuto, regalando una prestazione assolutamente horror. I tifosi presenti all’Olimpico hanno mostrato il loro disappunto con una forte contestazione, iniziata subito dopo la terza rete granata siglata da Buongiorno con un lancio di fumogeni e proseguita anche oltre la fine della gara con dei cori non certamente gentili nei confronti dei calciatori azzurri, presentatisi poi sotto il settore ospiti rammaricati per la brutta prestazione offerta.

Di certo, non passa inosservata in una giornata così la presenza di Antonio Conte sulle tribune dell’Olimpico. L’allenatore poteva già essere sulla panchina azzurra: De Laurentiis aveva infatti scelto lui come sostituto di Rudi Garcia ma i contatti con il tecnico non sono sfociati in un accordo. La scelta del presidente azzurro fu quindi quella di provare a proseguire almeno per poco con l’allenatore francese per poi convincersi a cambiare dopo una prestazione disastrosa come quella contro l’Empoli, richiamando un ex amatissimo come Mazzarri.

News SSC Napoli, De Laurentiis insiste per Conte

Non si sono però placate le voci su un possibile approdo del tecnico salentino sulla panchina azzurra. Ad alimentarle, sono state anche le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi da Sportitalia, le quali parlavano di un nuovo contatto avvenuto già in questi giorni fra De Laurentiis e Conte, il quale non ha però per il momento ancora accettato di unirsi alla causa azzurra. Sullo sfondo, potrebbe esserci anche la corte del Milan.

Dopo l’avvistamento del tecnico alll’Olimpico, si è occupata di dare le ultime al riguardo La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, l’idea di De Laurentiis non è certamente quella di cambiare allenatore adesso: Mazzarri avrebbe, infatti, tante attenuanti come l’arrivo a stagione in corso e i tanti infortuni. In più, non ci sarebbe l’intenzione di mettere a libro paga un altro allenatore in questa stagione, nemmeno per un altro traghettatore.

Il sogno Conte, quindi, resta ma va catalogato per la prossima stagione. Il tecnico era presente allo stadio per una semplice visita, per lui semplice essendo residente a Torino. Il presidente del Napoli però conta di tornare all’assalto per lui in tempi brevi, offrendogli un progetto che possa convincerlo ad accettare di sedersi sulla panchina azzurra, magari accontentando anche le sue richieste. L’identikit è quello ben chiaro di un allenatore di personalità in grado di conferire le sufficiente motivazioni alla squadra e, senza dubbio, il suo nome è da ritenersi in cima.