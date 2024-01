Mercato Napoli, l’annuncio del ds non lascia dubbi: affare più vicino?

Il direttore sportivo ha spiegato le idee della dirigenza per quanto riguarda un possibile colpo di mercato nel mese di gennaio

Come spesso capita, il mercato di gennaio è chiamato da tutti di “riparazione” perché serve ad arricchire o sfoltire la rosa dopo la prima parte di stagione. Difficile vedere grandi colpi o acquisti multi milionari con nomi altisonanti, il mercato invernale è soprattutto d’occasione. Lo ha capito anche la dirigenza del Napoli che, molto prima rispetto alle altre squadre di Serie A, si è mossa concretamente. Il club di Castel Volturno ha già messo a segno, ufficialmente, il primo acquisto. Si tratta di Pasquale Mazzocchi, esterno difensivo, classe 1995, arrivato dai cugini della Salernitana.

Le qualità di Mazzocchi interessavano da tempo il Napoli. Giocatore dotato di ottima tecnica, duttilità e buon cross. Con le emergenze in difesa viste durante quest’anno, le qualità di Mazzocchi, hanno fatto in modo che la trattativa tra le due dirigenze si chiudesse nel minor tempo possibile. Un sogno che si realizza quello dell’esterno che, come rivelato alla firma del contratto, da napoletano è sempre stato tifoso per la squadra della sua città. Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso stanno lavorando anche ad altre operazioni di mercato.

Vicina un’operazione in uscita?

Il Napoli non si fermerà all’acquisto del solo Mazzocchi. Procedono spedite le trattative per Lazar Samardzic con il quale restano da limare gli ultimi dettagli contrattuali relativi ai bonus e alle commissioni. Stesso discorso per Radu Dragusin, difensore centrale del Genoa e autore di una prima parte di stagione giocata a livelli molto importanti. Il Napoli lo vuole a tutti i costi ma, nella trattativa, sembrerebbe essere più avanzato il Tottenham che punterebbe molto sul difensore classe 2002. Intanto, a proposito di operazioni in uscita, un giocatore che potrebbe presto lasciare Napoli è Alessio Zerbin.

Dopo il fischio finale della partita tra Frosinone e Monza ha parlato Guido Angelozzi, direttore sportivo dei ciociari. Il ds del Frosinone è stato molto chiaro su quello che sarebbe un desiderio di mercato. Questo desiderio risponde proprio al nome di Alessio Zerbin. “Zerbin è già stato con noi ed è un profilo che ci piace molto. Vediamo se nei prossimi giorni si riuscirà a concretizzare. Finché non ci sono le firme però bisogna aspettare”. Queste le parole di Guido Angelozzi ai microfoni di Dazn che ha confermato una trattativa in corso con il Napoli proprio per andare a prelevare Alessio Zerbin dai partenopei.