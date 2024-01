La Juve inguaia il Napoli sul mercato: “È scritto sul contratto”

Spunta una piccola clausola di contratto per un giocatore che interessa tanto al Napoli. Nell’affare c’entra anche la Juventus

Il mercato invernale sta vedendo, almeno per il momento, la maggior parte degli affari per quanto riguarda il reparto difensivo. In Serie A, quasi tutti i colpi registrati fin qui, riguardano proprio la difesa. È accaduto con la Roma che ha preso il giovane Huijsen, con l’Inter che ha acquistato Buchanan e ancora il Milan con il ritorno di Gabbia e con Terracciano, per finire con il Napoli che ha ufficializzato Mazzocchi. Il nome che però più sta circolando in questa sessione di mercato è quello di Radu Dragusin, difensore centrale del Genoa, classe 2002.

Dragusin è stato protagonista di una gran prima parte di stagione in cui, tra i giocatori della sua squadra, è stato tra quelli che si è messo più in mostra. Diciannove presenze sin qui in cui si è distinto, non soltanto con ottime prestazioni, ma anche mettendo a segno due reti e un assist. Insomma, come spesso accade a tanti giocatori del Genoa, anche Dragusin ha utilizzato la piazza della squadra ligure per mostrare a tutti il suo talento.

La Juventus può sorridere in caso di cessione di Dragusin

L’ottima prima parte di stagione giocata da Radu Dragusin ha fatto catapultare su di lui gli occhi di mezza Europa. Prima l’Atalanta e poi Tottenham e infine il Napoli sono le squadre che più si sono interessate al difensore della Nazionale rumena. In un primo momento sembrava tutto fatto per il passaggio di Dragusin al Tottenham ma poi il club partenopeo, decisosi a voler prendere proprio lui, sta incalzando con il Genoa. Di 30 milioni il prezzo fissato dal Genoa che però, in caso di cessione, non guadagnerebbe l’intera cifra tonda. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la Juventus detiene il 20% sulla futura rivendita del difensore.

Dragusin infatti, a partire dalle giovanili, ha fatto tutta la trafila con i bianconeri fino ad arrivare all’esordio in prima squadra in più occasioni. Ceduto a titolo definitivo al Genoa nell’estate del 2022, ai bianconeri spetterà il 20% dalla vendita del rumeno. Con una cessione di 30 milioni (prezzo fissato dal Genoa per il suo cartellino), la Juventus incasserebbe 6 milioni di euro, una cifra sicuramente consistente. Il Napoli intanto ha offerto 20 milioni cash, il prestito di Zanoli + il cartellino di Ostigard. Il club rossoblu tuttavia con l’intero cartellino di Alessandro Zanoli, come spiegato da Gianluca Di Marzio, accetterebbe l’offerta di Aurelio De Laurentiis.