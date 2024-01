UFFICIALE – Mazzocchi è del Napoli: i dettagli dell’operazione

È il primo acquisto del mercato di riparazione invernale del Napoli, adesso è finalmente arrivata l’ufficialità dal club

Ufficialmente è iniziato da poco più di 24 ore, ma la dirigenza del Napoli ed Aurelio De Laurentiis stanno lavorando al mercato già da diverse settimane. Genericamente il nuovo anno porta sempre spesso dei buoni propositi e così sembra essere anche per il presidente del Napoli. Visto l’andazzo stagionale della squadra sin qui, l’obiettivo è quello di fare tanti colpi di mercato che permetta il cambio di marcia di rendimento. Tanti risultati negativi, un ottavo posto in classifica che non può competere ad una squadra che soltanto poco più di 7 mesi fa si laureava campione d’Italia.

C’è bisogno di tornare a vincere e ad essere costanti. Tante sono le delusioni arrivate soprattutto durante le partite giocate in casa. In tutte le occasioni in cui il Napoli ha giocato, durante questa stagione, allo Stadio Maradona ha vinto soltanto quattro partite. Un dato da cambiare ad ogni costo ed una stagione che va assolutamente salvata. Con i giocatori che in molte circostanze sono apparsi poco motivati e con le tante assenze pesanti dovute alla Coppa d’Africa, l’unica soluzione è fare mercato.

Pasquale Mazzocchi, adesso è ufficiale

Il primo colpo di questo mercato di gennaio del Napoli risponde al nome di Pasquale Mazzocchi. Classe 1995, arriva a titolo definitivo dalla Salernitana per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Il calciatore napoletano, dopo aver svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart già lo scorso 3 gennaio, ha ricevuto il benvenuto ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis su X. Un sogno che si realizza quello dell’ormai ex difensore della Salernitana che potrà dare finalmente il suo contribuito per la squadra della sua città di nascita. Acquistato come vice Di Lorenzo, Mazzocchi potrebbe essere schierato anche come esterno sinistro al posto di Mario Rui o di Olivera. Un jolly difensivo tanto voluto da Aurelio De Laurentiis che adesso diventa ufficiale.

Non farà il percorso inverso, invece, Alessandro Zanoli che ha rifiutato di andare alla Salernitana. Il difensore si era promesso ad Alberto Gilardino ed al Genoa già da tanto tempo e per tanto andrà a giocare fino alla fine della stagione proprio con i rossoblu.

Adesso il Napoli lavorerà per l’acquisto di un difensore centrale e di un centrocampista. Si tratta ad oltranza per Lazar Samardzic dell’Udinese. La trattativa procede in modo spedito, restano ancora da limare alcuni dettagli legati ai diritti d’immagine.