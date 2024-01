“Problemi per Samardzic”, l’accordo tra il papà e De Laurentiis è difficile

Dopo aver ufficializzato Mazzocchi, il Napoli viaggia spedito per Lazar Samardzic, che potrebbe essere il secondo acquisto azzurro.

L’aveva preannunciato Aurelio De Laurentiis: “Acquisterò 3 o 4 calciatori, è colpa mia, interverremo nel mercato di gennaio”, a quanto pare, il patron del Napoli e leader della FilmAuro, ha deciso di mantenere fede alle proprie parole.

Proprio quest’oggi, l’ormai ex terzino della Salernitana, il napoletano Pasquale Mazzocchi, è stato ufficializato: il giocatore, convocato in nazional la scorsa stagione, si è accasato al Napoli per 3 milioni d’euro a seguito di una trattativa non semplice con i granata.

Il Napoli però non dovrebbe fermarsi qui, l’obiettivo è garantire a Walter Mazzarri un parco giocatori che gli permetta di cambiare marcia in campionato, aggiungendo al polivalente esterno basso due centrocampisti e sopratutto un centrale di difesa, richiesta primaria dell’allenatore toscano.

Samardzic – Napoli: le ultime da Radio Kiss Kiss

Secondo più fonti, Lazar Samardzic dovrebbe essere il secondo innesto del Napoli. Il centrocampista serbo d’origine tedesca, appare vicinisissimo ai campioni d’Italia, pronti a sborsare nelle casse dell’Udinese circa 20 – 25 milioni, la stessa cifra incassata per la cessione di Elmas al Red Bull Lipsia per intenderci.

Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe essere ufficializzato già in questo week end, avendo la società partenopea superato anche gli ultimi ostacoli che avevano frenato la trattativa, ossia le solite problematiche relative ai diritti d’immagine.

A quanto pare, però, almeno secondo Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, potrebbe esserci ancora tempo d’attesa:

“Non c’è accordo con il calciatore serbo, anzi, mi risulta che il padre – agente sia addirittura in rotta di collisione con De Laurentiis”.

Non solo una chiusura lontana, ma addirittura la possibilità che la trattativa salti per il noto giornalista campano, che ha esplicitamente parlato di frizioni concrete tra il pocuratore del ragazzo e il vulcanico De Laurentiis.

I tifosi e Mazzarri ovviamente si augurano che non sia così, la necessità di chiudere la questione Samardzic al più presto risulterebbe fondamentale per concentrarsi sugli ultimi due innesti. La parola d’ordine deve essere rapidità, con una Supercoppa all’orizzonte, unico trofeo oggettivamente agguantabile in stagione e soprattutto la ricerca del quarto posto, distante ma ancora possibile.

Successivamente, infatti, Meluso e lo scouting azzurro potrebbero concentrarsi sugli altri nomi: Soumaré del Leicester (in prestito al Siviglia) e l’ormai noto Dragusin, per cui la società partenopea si sarebbe spinta sino a 20 milioni più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli. Un’offerta monstre, con cui si spera di far cedere le resistenze del Genoa, che non vorrebbe perdere la propria colonna difensiva a gennaio.