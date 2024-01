“Più forte di Kvara”: il nuovo georgiano arriva a sorpresa, avete saputo?

Il mercato è partito ufficialmente da pochi giorni, ma in casa Napoli i tifosi sono in grande fermento in seguito alle numerosi voci, tra entrate e uscite, che riguardano il club di Aurelio De Laurentiis, tra i più attivi in questa sessione. Ma gli altri club, ovviamente, non stanno a guardare.

Ore caldissime di mercato per il Napoli, che ha il dovere di ritornare quanto prima a ridosso della zona Champions League, che in questo momento si è leggermente allontanata in seguito agli ultimi risultati tutt’altro che esaltanti. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis è praticamente scatenato: in attesa dell’annuncio ufficiale da parte del patron partenopeo, gli azzurri sembrano voler fare sul serio per Radu Dragusin (obiettivo numero uno per la difesa, ndr), così come per Lazar Samardzic, per cui sembrerebbero mancare soltanto gli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva.

Questo dovrebbe essere il copione di questa sessione invernale di mercato, in attesa che vengano definite le altre eventuali situazioni in uscita, come quelle relative a calciatori come Matteo Politano, Leo Ostigard e Alessandro Zanoli. In particolare, questi ultimi potrebbe rientrare nell’affare con il Genoa proprio per arrivare a Dragusin, che resta fortemente corteggiato anche dal Tottenham (gli Spurs hanno un accordo da tempo con il giocatore, ndr). Ma gli azzurri, come ovvio che sia, sembrerebbero non essere l’unico club a essere fortemente operativo in queste ore iniziali di mercato.

Calciomercato Serie A, l’Empoli mette le mani sul nuovo talento georgiano

Il calciomercato di gennaio, in Serie A, è partito appena da qualche ora, ma già diversi sono gli affari messi a segno da alcuni club del campionato italiano. Come nel caso del Napoli, con i partenopei che hanno messo a segno il colpo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, assicurandosi così una valida alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Ma in Serie A, gli altri club non stanno a guardare. È il caso, il medesimo, dell’Empoli, che ha messo a segno un colpo in prospettiva per la propria retroguardia. Il nome è quello di Saba Goglichidze, calciatore georgiano classe 2004 e di ruolo difensore. Il calciatore, presto, dovrebbe essere ufficializzato dal club toscano, che si assicura un colpo che, a detta del giornalista di tuttomercatoweb.com Marco Conterio sul suo profilo X, sembrerebbe essere il miglior talento del calcio georgiano. E in quanto in talenti dalla Georgia, il Napoli ha un gran bel precedente con Khvicha Kvaratskhelia, calciatore di punta e di riferimento per l’attuale panorama georgiano.